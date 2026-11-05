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Московская биржа проводит дискретный аукцион по акциям ВК
Московская биржа проводит дискретный аукцион по акциям ВК - 05.11.2026, ПРАЙМ
Московская биржа проводит дискретный аукцион по акциям ВК
Московская биржа проводит дискретный аукцион по ценным бумагам компании ВК после повышения их стоимости более чем на 20%, сообщила торговая площадка. | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T09:48+0300
2026-11-05T09:48+0300
2026-11-05T09:48+0300
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Московская биржа проводит дискретный аукцион по ценным бумагам компании ВК после повышения их стоимости более чем на 20%, сообщила торговая площадка.
"ВК... По состоянию на 09:23:00 текущая цена составила 251,6 рубля (Отклонение – 26.34 %). Произошло повышение на 20.00% и более в течение 10 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (199,15 рубля)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в режиме основных торгов "T+" проводится дискретный аукцион с 9.27 мск. Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов намечено на 9.57 мск.
На 9.27 мск акции ВК дорожают на 27,28% относительно предыдущего закрытия, до 251,5 рубля.
Дискретный аукцион применяется при отклонении текущей цены акции от цены закрытия предыдущего торгового дня более чем на 20% в течение 10 минут (пять минут по бумагам, не входящим в базу расчета индекса Мосбиржи). Сессия дискретных аукционов состоит из трех аукционов по 10 минут. По истечении 30 минут с начала аукциона торги возобновляются в обычном режиме.
В течение торгового дня по одной бумаге может проводиться не более двух дискретных аукционов (для бумаг, не входящих в состав индекса Мосбиржи, количество не ограничено).
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рынок, торги, вк, мосбиржа
Рынок, Торги, ВК, Мосбиржа
Московская биржа проводит дискретный аукцион по акциям ВК
Мосбиржа проводит дискретный аукцион по акциям ВК после повышения их стоимости на 20%
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Московская биржа проводит дискретный аукцион по ценным бумагам компании ВК после повышения их стоимости более чем на 20%, сообщила торговая площадка.
"ВК... По состоянию на 09:23:00 текущая цена составила 251,6 рубля (Отклонение – 26.34 %). Произошло повышение на 20.00% и более в течение 10 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (199,15 рубля)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в режиме основных торгов "T+" проводится дискретный аукцион с 9.27 мск. Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов намечено на 9.57 мск.
На 9.27 мск акции ВК дорожают на 27,28% относительно предыдущего закрытия, до 251,5 рубля.
Дискретный аукцион применяется при отклонении текущей цены акции от цены закрытия предыдущего торгового дня более чем на 20% в течение 10 минут (пять минут по бумагам, не входящим в базу расчета индекса Мосбиржи). Сессия дискретных аукционов состоит из трех аукционов по 10 минут. По истечении 30 минут с начала аукциона торги возобновляются в обычном режиме.
В течение торгового дня по одной бумаге может проводиться не более двух дискретных аукционов (для бумаг, не входящих в состав индекса Мосбиржи, количество не ограничено).