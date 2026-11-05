https://1prime.ru/20261105/birzha-874934385.html

Московская биржа проводит дискретный аукцион по акциям ВК

Московская биржа проводит дискретный аукцион по акциям ВК - 05.11.2026, ПРАЙМ

Московская биржа проводит дискретный аукцион по акциям ВК

Московская биржа проводит дискретный аукцион по ценным бумагам компании ВК после повышения их стоимости более чем на 20%, сообщила торговая площадка. | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T09:48+0300

2026-11-05T09:48+0300

2026-11-05T09:48+0300

рынок

торги

вк

мосбиржа

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874934385.jpg?1793861298

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Московская биржа проводит дискретный аукцион по ценным бумагам компании ВК после повышения их стоимости более чем на 20%, сообщила торговая площадка. "ВК... По состоянию на 09:23:00 текущая цена составила 251,6 рубля (Отклонение – 26.34 %). Произошло повышение на 20.00% и более в течение 10 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (199,15 рубля)", - говорится в сообщении. Отмечается, что в режиме основных торгов "T+" проводится дискретный аукцион с 9.27 мск. Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов намечено на 9.57 мск. На 9.27 мск акции ВК дорожают на 27,28% относительно предыдущего закрытия, до 251,5 рубля. Дискретный аукцион применяется при отклонении текущей цены акции от цены закрытия предыдущего торгового дня более чем на 20% в течение 10 минут (пять минут по бумагам, не входящим в базу расчета индекса Мосбиржи). Сессия дискретных аукционов состоит из трех аукционов по 10 минут. По истечении 30 минут с начала аукциона торги возобновляются в обычном режиме. В течение торгового дня по одной бумаге может проводиться не более двух дискретных аукционов (для бумаг, не входящих в состав индекса Мосбиржи, количество не ограничено).

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, вк, мосбиржа