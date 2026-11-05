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Первый в России беспилотный поезд проехал более 10 тысяч километров по БКЛ

Первый в России беспилотный поезд проехал более 10 тысяч километров по БКЛ - 05.11.2026, ПРАЙМ

Первый в России беспилотный поезд проехал более 10 тысяч километров по БКЛ

Первый в России беспилотный поезд метро проехал более 10 тысяч километров по Большой кольцевой линии столичного метрополитена, сообщается на сайте мэра и... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T12:38+0300

2026-11-05T12:38+0300

2026-11-05T12:38+0300

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Первый в России беспилотный поезд метро проехал более 10 тысяч километров по Большой кольцевой линии столичного метрополитена, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "Инновационный состав уже проехал по Большой кольцевой линии (БКЛ) без пассажиров более 10 тысяч километров. К концу 2026 года первый в России беспилотный поезд начнет постоянно курсировать на БКЛ. Он будет ходить по графику вместе с другими поездами без пассажиров и с учетом стандартных интервалов московского метро - 90 секунд в самые востребованные часы", - рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении. Заммэра отметил, что в 2027 году начнутся тестовые поездки с пассажирами, а к 2030-му будет запущена первая полностью беспилотную линию метро - БКЛ. "На всех 29 станциях Большой кольцевой линии установили RFID-метки - именно они позволяют беспилотному поезду самостоятельно плавно останавливаться с точностью до 30 сантиметров", - подчеркивается в сообщении. Уточняется, что на станции "Печатники" БКЛ тестируется система контроля падения на пути. Если пассажир подходит близко к краю платформы, она отправляет сигнал беспилотному поезду.

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