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СМИ: "Бочкари" попросили передать им бизнес бывшего производителя Coca-Cola - 05.11.2026, ПРАЙМ
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СМИ: "Бочкари" попросили передать им бизнес бывшего производителя Coca-Cola
СМИ: "Бочкари" попросили передать им бизнес бывшего производителя Coca-Cola - 05.11.2026, ПРАЙМ
СМИ: "Бочкари" попросили передать им бизнес бывшего производителя Coca-Cola
Алтайский производитель пива и безалкогольных напитков "Бочкари" просит президента России передать ему во внешнее управление бизнес "Мултон", который занимался... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T19:58+0300
2026-11-05T20:01+0300
бизнес
россия
владимир путин
coca-cola
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874960451.jpg?1793898109
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Алтайский производитель пива и безалкогольных напитков "Бочкари" просит президента России передать ему во внешнее управление бизнес "Мултон", который занимался в России розливом Coca-Cola, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. "ООО "Бочкари" в середине октября обратилось к Владимиру Путину с предложением ввести внешнее управление в отношении АО "Мултон" и ООО "Мултон партнерс", определив саму компанию как временного управляющего", - пишет издание, ссылаясь на несколько источников, знакомых с ситуацией. По данным газеты, обращение было переадресовано для рассмотрения в правительство и уже получило частичную поддержку профильных вице-премьеров. По словам источников издания, "Бочкари" считают, что решение владельцев "Мултона" о приостановке инвестиций в России негативно сказывается на общей экономической ситуации в стране и на налоговых поступлениях. Гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров оценивает "Мултон" не менее чем в 245 миллиардов рублей. "Мултон" - один из крупнейших производителей безалкогольных напитков в России. В 1995 году компанию создали петербургские бизнесмены Дмитрий Коржев, Юрий Пилипенко и Дмитрий Троицкий, запустившие в том числе бренды Rich и Nico. В 2005 году их бизнес выкупила Coca-Cola HBC. В 2022 году Coca-Cola приостановила розлив в России продукции своих глобальных брендов, после чего "Мултон" концентрируется на локальных марках - "Добрый", Rich, "Моя Семья", Pulpy, Burn, BonAqua и прочие. "Бочкари" - производитель пива и безалкогольных напитков. Компания зарегистрирована в 1995 году в Алтайском крае. В портфеле "Бочкарей" бренды "Бочкари", Weiss Berg, "Немецкое", "Алтай Хан", "Андреич", "Домашние лимонады", "Лимонады ГОСТ" и другие.
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192
40
192
40
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5
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96
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бизнес, россия, владимир путин, coca-cola
Бизнес, РОССИЯ, Владимир Путин, Coca-Cola
19:58 05.11.2026 (обновлено: 20:01 05.11.2026)
 
СМИ: "Бочкари" попросили передать им бизнес бывшего производителя Coca-Cola

"Ъ": "Бочкари" попросили передать им в управление бывшего боттлера Coca-Cola в России

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Алтайский производитель пива и безалкогольных напитков "Бочкари" просит президента России передать ему во внешнее управление бизнес "Мултон", который занимался в России розливом Coca-Cola, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
"ООО "Бочкари" в середине октября обратилось к Владимиру Путину с предложением ввести внешнее управление в отношении АО "Мултон" и ООО "Мултон партнерс", определив саму компанию как временного управляющего", - пишет издание, ссылаясь на несколько источников, знакомых с ситуацией.
По данным газеты, обращение было переадресовано для рассмотрения в правительство и уже получило частичную поддержку профильных вице-премьеров.
По словам источников издания, "Бочкари" считают, что решение владельцев "Мултона" о приостановке инвестиций в России негативно сказывается на общей экономической ситуации в стране и на налоговых поступлениях.
Гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров оценивает "Мултон" не менее чем в 245 миллиардов рублей.
"Мултон" - один из крупнейших производителей безалкогольных напитков в России. В 1995 году компанию создали петербургские бизнесмены Дмитрий Коржев, Юрий Пилипенко и Дмитрий Троицкий, запустившие в том числе бренды Rich и Nico. В 2005 году их бизнес выкупила Coca-Cola HBC. В 2022 году Coca-Cola приостановила розлив в России продукции своих глобальных брендов, после чего "Мултон" концентрируется на локальных марках - "Добрый", Rich, "Моя Семья", Pulpy, Burn, BonAqua и прочие.
"Бочкари" - производитель пива и безалкогольных напитков. Компания зарегистрирована в 1995 году в Алтайском крае. В портфеле "Бочкарей" бренды "Бочкари", Weiss Berg, "Немецкое", "Алтай Хан", "Андреич", "Домашние лимонады", "Лимонады ГОСТ" и другие.
 
БизнесРОССИЯВладимир ПутинCoca-Cola
 
 
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