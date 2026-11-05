https://1prime.ru/20261105/bochkari-874960451.html

СМИ: "Бочкари" попросили передать им бизнес бывшего производителя Coca-Cola

СМИ: "Бочкари" попросили передать им бизнес бывшего производителя Coca-Cola - 05.11.2026, ПРАЙМ

СМИ: "Бочкари" попросили передать им бизнес бывшего производителя Coca-Cola

Алтайский производитель пива и безалкогольных напитков "Бочкари" просит президента России передать ему во внешнее управление бизнес "Мултон", который занимался... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T19:58+0300

2026-11-05T19:58+0300

2026-11-05T20:01+0300

бизнес

россия

владимир путин

coca-cola

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874960451.jpg?1793898109

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Алтайский производитель пива и безалкогольных напитков "Бочкари" просит президента России передать ему во внешнее управление бизнес "Мултон", который занимался в России розливом Coca-Cola, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. "ООО "Бочкари" в середине октября обратилось к Владимиру Путину с предложением ввести внешнее управление в отношении АО "Мултон" и ООО "Мултон партнерс", определив саму компанию как временного управляющего", - пишет издание, ссылаясь на несколько источников, знакомых с ситуацией. По данным газеты, обращение было переадресовано для рассмотрения в правительство и уже получило частичную поддержку профильных вице-премьеров. По словам источников издания, "Бочкари" считают, что решение владельцев "Мултона" о приостановке инвестиций в России негативно сказывается на общей экономической ситуации в стране и на налоговых поступлениях. Гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров оценивает "Мултон" не менее чем в 245 миллиардов рублей. "Мултон" - один из крупнейших производителей безалкогольных напитков в России. В 1995 году компанию создали петербургские бизнесмены Дмитрий Коржев, Юрий Пилипенко и Дмитрий Троицкий, запустившие в том числе бренды Rich и Nico. В 2005 году их бизнес выкупила Coca-Cola HBC. В 2022 году Coca-Cola приостановила розлив в России продукции своих глобальных брендов, после чего "Мултон" концентрируется на локальных марках - "Добрый", Rich, "Моя Семья", Pulpy, Burn, BonAqua и прочие. "Бочкари" - производитель пива и безалкогольных напитков. Компания зарегистрирована в 1995 году в Алтайском крае. В портфеле "Бочкарей" бренды "Бочкари", Weiss Berg, "Немецкое", "Алтай Хан", "Андреич", "Домашние лимонады", "Лимонады ГОСТ" и другие.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, владимир путин, coca-cola