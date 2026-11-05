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В Бурятии на два дня закроют пункт пропуска на границе России и Монголии

В Бурятии на два дня закроют пункт пропуска на границе России и Монголии - 05.11.2026, ПРАЙМ

В Бурятии на два дня закроют пункт пропуска на границе России и Монголии

Автомобильный пограничный пункт пропуска "Монды" в Бурятии на границе с Монголией будет закрыт 10 и 26 ноября в связи с национальными праздниками в Монголии,... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T15:49+0300

2026-11-05T15:49+0300

2026-11-05T15:52+0300

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Автомобильный пограничный пункт пропуска "Монды" в Бурятии на границе с Монголией будет закрыт 10 и 26 ноября в связи с национальными праздниками в Монголии, сообщил "Росгранстрой". "Росгранстрой" информирует о том, что 10 и 26 ноября 2026 года движение через автомобильный пункт пропуска "Монды" (на монгольской стороне "Ханх") будет приостановлено. Ограничение связано с празднованием в Монголии национальных праздников: Дня рождения Чингисхана и Дня провозглашения Республики Монголия", - говорится в сообщении. Ведомство рекомендует учитывать приостановку движения через "Монды" при планировании пересечения российско-монгольского участка государственной границы.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, монголия, бурятия