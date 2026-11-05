https://1prime.ru/20261105/burjatija-874948174.html
В Бурятии на два дня закроют пункт пропуска на границе России и Монголии
В Бурятии на два дня закроют пункт пропуска на границе России и Монголии - 05.11.2026, ПРАЙМ
В Бурятии на два дня закроют пункт пропуска на границе России и Монголии
Автомобильный пограничный пункт пропуска "Монды" в Бурятии на границе с Монголией будет закрыт 10 и 26 ноября в связи с национальными праздниками в Монголии,... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T15:49+0300
2026-11-05T15:49+0300
2026-11-05T15:52+0300
бизнес
россия
монголия
бурятия
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874948174.jpg?1793883147
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Автомобильный пограничный пункт пропуска "Монды" в Бурятии на границе с Монголией будет закрыт 10 и 26 ноября в связи с национальными праздниками в Монголии, сообщил "Росгранстрой". "Росгранстрой" информирует о том, что 10 и 26 ноября 2026 года движение через автомобильный пункт пропуска "Монды" (на монгольской стороне "Ханх") будет приостановлено. Ограничение связано с празднованием в Монголии национальных праздников: Дня рождения Чингисхана и Дня провозглашения Республики Монголия", - говорится в сообщении. Ведомство рекомендует учитывать приостановку движения через "Монды" при планировании пересечения российско-монгольского участка государственной границы.
монголия
бурятия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, монголия, бурятия
Бизнес, РОССИЯ, МОНГОЛИЯ, Бурятия
В Бурятии на два дня закроют пункт пропуска на границе России и Монголии
Пункт пропуска "Монды" на границе России и Монголии будет закрыт 10 и 26 ноября
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Автомобильный пограничный пункт пропуска "Монды" в Бурятии на границе с Монголией будет закрыт 10 и 26 ноября в связи с национальными праздниками в Монголии, сообщил "Росгранстрой".
"Росгранстрой" информирует о том, что 10 и 26 ноября 2026 года движение через автомобильный пункт пропуска "Монды" (на монгольской стороне "Ханх") будет приостановлено. Ограничение связано с празднованием в Монголии национальных праздников: Дня рождения Чингисхана и Дня провозглашения Республики Монголия", - говорится в сообщении.
Ведомство рекомендует учитывать приостановку движения через "Монды" при планировании пересечения российско-монгольского участка государственной границы.