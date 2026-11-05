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В Набережных Челнах с рельсов сошли 11 порожних грузовых вагонов - 05.11.2026, ПРАЙМ
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В Набережных Челнах с рельсов сошли 11 порожних грузовых вагонов
В Набережных Челнах с рельсов сошли 11 порожних грузовых вагонов - 05.11.2026, ПРАЙМ
В Набережных Челнах с рельсов сошли 11 порожних грузовых вагонов
Одиннадцать порожних грузовых вагонов сошли с рельсов ‎на подъездных путях компании в Набережных Челнах, для ликвидации последствий сформирована... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T09:36+0300
2026-11-05T09:39+0300
бизнес
россия
набережные челны
татарстан
мчс
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КАЗАНЬ, 5 ноя – ПРАЙМ. Одиннадцать порожних грузовых вагонов сошли с рельсов ‎на подъездных путях компании в Набережных Челнах, для ликвидации последствий сформирована восстановительная бригада, сообщает ГУМЧС России по Татарстану. "На подъездных железнодорожных путях ООО "Железнодорожное управление" в Комсомольском районе, вблизи улицы Авторемонтная в ходе плановых маневровых работ с рельсов сошли 11 порожних грузовых вагонов грузового железнодорожного состава", - говорится в сообщении. ‎По информации МЧС, пострадавших нет. ‎‎Данный участок не относится к РЖД, движение поездов на прилегающих участках не прерывалось, задержек в графике движения поездов нет. "Для ликвидации последствий схода силами собственника объекта сформирована восстановительная бригада. Проведение ремонтно-восстановительных работ запланировано на текущие сутки", - добавляется в сообщении. Как уточнили в ведомстве, причины происшествия устанавливаются специальной технической комиссией.
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бизнес, россия, набережные челны, татарстан, мчс, ржд
Бизнес, РОССИЯ, Набережные челны, ТАТАРСТАН, МЧС, РЖД
09:36 05.11.2026 (обновлено: 09:39 05.11.2026)
 
В Набережных Челнах с рельсов сошли 11 порожних грузовых вагонов

В Набережных Челнах с рельсов сошли 11 порожних грузовых вагонов

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КАЗАНЬ, 5 ноя – ПРАЙМ. Одиннадцать порожних грузовых вагонов сошли с рельсов ‎на подъездных путях компании в Набережных Челнах, для ликвидации последствий сформирована восстановительная бригада, сообщает ГУМЧС России по Татарстану.
"На подъездных железнодорожных путях ООО "Железнодорожное управление" в Комсомольском районе, вблизи улицы Авторемонтная в ходе плановых маневровых работ с рельсов сошли 11 порожних грузовых вагонов грузового железнодорожного состава", - говорится в сообщении.
‎По информации МЧС, пострадавших нет. ‎‎Данный участок не относится к РЖД, движение поездов на прилегающих участках не прерывалось, задержек в графике движения поездов нет.
"Для ликвидации последствий схода силами собственника объекта сформирована восстановительная бригада. Проведение ремонтно-восстановительных работ запланировано на текущие сутки", - добавляется в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, причины происшествия устанавливаются специальной технической комиссией.
 
БизнесРОССИЯНабережные челныТАТАРСТАНМЧСРЖД
 
 
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