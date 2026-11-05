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Число регистраций автомобилей "Москвич" в октябре выросло почти на 80% - 05.11.2026, ПРАЙМ
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Число регистраций автомобилей "Москвич" в октябре выросло почти на 80%
Число регистраций автомобилей "Москвич" в октябре выросло почти на 80% - 05.11.2026, ПРАЙМ
Число регистраций автомобилей "Москвич" в октябре выросло почти на 80%
Количество регистраций автомобилей "Москвич" линейки М в октябре 2026 года выросло почти на 80% в сравнении с сентябрем, сообщила пресс-служба бренда. | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T12:53+0300
2026-11-05T12:53+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Количество регистраций автомобилей "Москвич" линейки М в октябре 2026 года выросло почти на 80% в сравнении с сентябрем, сообщила пресс-служба бренда. "Бренд "Москвич" отмечает положительную динамику регистраций автомобилей новой линейки М по итогам октября 2026 года. Совокупный показатель регистраций моделей Москвич М70 и Москвич М90 увеличился почти на 80% по сравнению с сентябрем", - говорится в сообщении. Наибольший рост показал кроссовер "Москвич М70" - по итогам октября количество регистраций модели выросло на 89% к сентябрю. Что касается флагманского кроссовера М90, количество его регистраций выросло на 50%. "Обе модели линейки М адаптированы к российским условиям эксплуатации и оснащаются широким набором "теплых" опций, включая подогрев сидений, рулевого колеса, лобового стекла и форсунок омывателя", - рассказали в "Москвиче". Бренд "Москвич" продолжает развитие модельного ряда, отметили там.
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192
40
192
40
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40
192
40
бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
12:53 05.11.2026
 
Число регистраций автомобилей "Москвич" в октябре выросло почти на 80%

Число регистраций автомобилей "Москвич" линейки М в октябре выросло почти на 80%

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Количество регистраций автомобилей "Москвич" линейки М в октябре 2026 года выросло почти на 80% в сравнении с сентябрем, сообщила пресс-служба бренда.
"Бренд "Москвич" отмечает положительную динамику регистраций автомобилей новой линейки М по итогам октября 2026 года. Совокупный показатель регистраций моделей Москвич М70 и Москвич М90 увеличился почти на 80% по сравнению с сентябрем", - говорится в сообщении.
Наибольший рост показал кроссовер "Москвич М70" - по итогам октября количество регистраций модели выросло на 89% к сентябрю. Что касается флагманского кроссовера М90, количество его регистраций выросло на 50%.
"Обе модели линейки М адаптированы к российским условиям эксплуатации и оснащаются широким набором "теплых" опций, включая подогрев сидений, рулевого колеса, лобового стекла и форсунок омывателя", - рассказали в "Москвиче".
Бренд "Москвич" продолжает развитие модельного ряда, отметили там.
 
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