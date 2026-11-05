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Число заявок на пособие по безработице в США сократилось на 6 тысяч

Число заявок на пособие по безработице в США сократилось на 6 тысяч - 05.11.2026, ПРАЙМ

Число заявок на пособие по безработице в США сократилось на 6 тысяч

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 31 октября, сократилось на 6 тысяч по сравнению с пересмотренным значением... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T16:50+0300

2026-11-05T16:50+0300

2026-11-05T16:50+0300

мировая экономика

общество

сша

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 31 октября, сократилось на 6 тысяч по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели в 195 тысяч - до 189 тысяч, сообщило министерство труда страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ждали роста показателя до 196 тысяч с первоначального уровня предыдущей недели в 194 тысячи.

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мировая экономика, общество , сша