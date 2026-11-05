https://1prime.ru/20261105/chislo-874951506.html
Число заявок на пособие по безработице в США сократилось на 6 тысяч
Число заявок на пособие по безработице в США сократилось на 6 тысяч - 05.11.2026, ПРАЙМ
Число заявок на пособие по безработице в США сократилось на 6 тысяч
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 31 октября, сократилось на 6 тысяч по сравнению с пересмотренным значением... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T16:50+0300
2026-11-05T16:50+0300
2026-11-05T16:50+0300
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 31 октября, сократилось на 6 тысяч по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели в 195 тысяч - до 189 тысяч, сообщило министерство труда страны.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ждали роста показателя до 196 тысяч с первоначального уровня предыдущей недели в 194 тысячи.
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мировая экономика, общество , сша
Мировая экономика, Общество , США
Число заявок на пособие по безработице в США сократилось на 6 тысяч
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю сократилось на 6 тысяч
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 31 октября, сократилось на 6 тысяч по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели в 195 тысяч - до 189 тысяч, сообщило министерство труда страны.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ждали роста показателя до 196 тысяч с первоначального уровня предыдущей недели в 194 тысячи.