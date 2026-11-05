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Немецкий фондовый индекс DAX обновил рекордное значение
Немецкий фондовый индекс DAX обновил рекордное значение - 05.11.2026, ПРАЙМ
Немецкий фондовый индекс DAX обновил рекордное значение
Основные фондовые индексы Европы торгуются в плюсе в четверг, а немецкий DAX обновил рекордное значение, свидетельствуют данные торгов. | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T13:20+0300
2026-11-05T13:20+0300
2026-11-05T13:20+0300
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы торгуются в плюсе в четверг, а немецкий DAX обновил рекордное значение, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.54 мск британский индекс FTSE 100 увеличивается на 0,8% относительно предыдущего закрытия, до 10 916 пунктов, французский CAC 40 - на 0,81%, до 8 244,53 пункта. А немецкий индекс DAX поднимается на 0,42%, до 25 591,5 пункта, и в ходе торговой сессии он обновил рекордный показатель, достигнув 26 651,5 пункта.
Позднее в четверг ожидается решение британского центробанка. Аналитики прогнозируют, что регулятор повысит учетную ставку до 4% с 3,75% годовых.
"Я думаю они добьются повышения учетной ставки", - прокомментировала агентству Рейтер главный экономист St. James's Place Хетал Мехта (Hetal Mehta).
Она добавила, что рост цен на энергоносители за последние два месяца и более поздние признаки устойчивости экономического роста могли изменить баланс.
Акции французской авиакомпании Air France поднимаются в цене на 13,48%. Квартальная скорректированная операционная прибыль компании составила 1,346 миллиарда долларов, что оказалось выше прогнозов аналитиков в 1,1 миллиарда, приводит их оценку информационное агентство Рейтер.
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рынок, торги, индексы, европа, dax, air france
Рынок, Торги, Индексы, ЕВРОПА, DAX, Air France
Немецкий фондовый индекс DAX обновил рекордное значение
Европейские фондовые индексы торгуются в плюсе, DAX обновил рекордное значение
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы торгуются в плюсе в четверг, а немецкий DAX обновил рекордное значение, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.54 мск британский индекс FTSE 100 увеличивается на 0,8% относительно предыдущего закрытия, до 10 916 пунктов, французский CAC 40 - на 0,81%, до 8 244,53 пункта. А немецкий индекс DAX поднимается на 0,42%, до 25 591,5 пункта, и в ходе торговой сессии он обновил рекордный показатель, достигнув 26 651,5 пункта.
Позднее в четверг ожидается решение британского центробанка. Аналитики прогнозируют, что регулятор повысит учетную ставку до 4% с 3,75% годовых.
"Я думаю они добьются повышения учетной ставки", - прокомментировала агентству Рейтер главный экономист St. James's Place Хетал Мехта (Hetal Mehta).
Она добавила, что рост цен на энергоносители за последние два месяца и более поздние признаки устойчивости экономического роста могли изменить баланс.
Акции французской авиакомпании Air France поднимаются в цене на 13,48%. Квартальная скорректированная операционная прибыль компании составила 1,346 миллиарда долларов, что оказалось выше прогнозов аналитиков в 1,1 миллиарда, приводит их оценку информационное агентство Рейтер.