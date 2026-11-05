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Деятельность "Самолета" находится на особом контроле, заявили в Минстрое - 05.11.2026, ПРАЙМ
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Деятельность "Самолета" находится на особом контроле, заявили в Минстрое
Деятельность "Самолета" находится на особом контроле, заявили в Минстрое - 05.11.2026, ПРАЙМ
Деятельность "Самолета" находится на особом контроле, заявили в Минстрое
Деятельность девелоперской группы "Самолет" находится на особом контроле Минстроя России, следует из сообщения ведомства на платформе "Макс". | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T19:15+0300
2026-11-05T19:24+0300
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недвижимость
финансы
москва
московская область
ирек файзуллин
анатолий попов
сбербанк
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Деятельность девелоперской группы "Самолет" находится на особом контроле Минстроя России, следует из сообщения ведомства на платформе "Макс". Как указывается в нем, глава Минстроя Ирек Файзуллин провел совещание с представителями органов исполнительной власти Москвы и Московской области, региональных органов стройнадзора, банков и компании "Самолет". "Ключевые задачи - завершение строительства объектов, передача ключей гражданам-дольщикам и сохранение финансовой устойчивости строительной отрасли. Для их решения ведется регулярная работа по синхронизации и координации всех участников рынка. На особом контроле находятся строительство крупных объектов и деятельность одной из крупнейших компаний-застройщиков", - говорится в сообщении. Как отмечается в нем, представители банковского сектора сообщили о выделении дополнительных лимитов и осуществлении выборок по проектному финансированию в необходимом объеме. Под координацией министерства продолжается работа по согласованию параметров комплексных программ финансового оздоровления компаний-застройщиков, добавляется в сообщении. Ранее в интервью РИА Недвижимость зампред Сбербанка Анатолий Попов сообщил, что кредиторы "Самолета" принципиально договорились по комплексной программе улучшения финансового положения компании и сейчас согласовывают ее финальные параметры. "Самолет" - один из крупнейших девелоперов жилья в России. По данным портала ЕРЗ, по состоянию на 1 ноября портфель текущего строительства жилья застройщика оценивается почти в 4,5 миллиона квадратных метров, однако около 1,6 миллиона "квадратов" (35%) возводятся с задержкой сроков завершения проектов. В начале октября первый зампред "Сбера" Александр Ведяхин рассказал о подготовке плана улучшения ситуации в "Самолете", после чего сразу два рейтинговых агентства - НКР и АКРА - снизили рейтинги компании до BBB.ru и BBB(RU) соответственно с негативным прогнозом. Агентства указали на рост долговой нагрузки девелопера и ослабление показателей обслуживания долга, снижение показателей рентабельности и структуры фондирования.
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бизнес, недвижимость, финансы, москва, московская область, ирек файзуллин, анатолий попов, сбербанк, нкр, акра
Бизнес, Недвижимость, Финансы, МОСКВА, Московская область, Ирек Файзуллин, Анатолий Попов, Сбербанк, НКР, АКРА
19:15 05.11.2026 (обновлено: 19:24 05.11.2026)
 
Деятельность "Самолета" находится на особом контроле, заявили в Минстрое

Минстрой: деятельность девелоперской группы "Самолет" находится на особом контроле

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Деятельность девелоперской группы "Самолет" находится на особом контроле Минстроя России, следует из сообщения ведомства на платформе "Макс".
Как указывается в нем, глава Минстроя Ирек Файзуллин провел совещание с представителями органов исполнительной власти Москвы и Московской области, региональных органов стройнадзора, банков и компании "Самолет".
"Ключевые задачи - завершение строительства объектов, передача ключей гражданам-дольщикам и сохранение финансовой устойчивости строительной отрасли. Для их решения ведется регулярная работа по синхронизации и координации всех участников рынка. На особом контроле находятся строительство крупных объектов и деятельность одной из крупнейших компаний-застройщиков", - говорится в сообщении.
Как отмечается в нем, представители банковского сектора сообщили о выделении дополнительных лимитов и осуществлении выборок по проектному финансированию в необходимом объеме.
Под координацией министерства продолжается работа по согласованию параметров комплексных программ финансового оздоровления компаний-застройщиков, добавляется в сообщении.
Ранее в интервью РИА Недвижимость зампред Сбербанка Анатолий Попов сообщил, что кредиторы "Самолета" принципиально договорились по комплексной программе улучшения финансового положения компании и сейчас согласовывают ее финальные параметры.
"Самолет" - один из крупнейших девелоперов жилья в России. По данным портала ЕРЗ, по состоянию на 1 ноября портфель текущего строительства жилья застройщика оценивается почти в 4,5 миллиона квадратных метров, однако около 1,6 миллиона "квадратов" (35%) возводятся с задержкой сроков завершения проектов. В начале октября первый зампред "Сбера" Александр Ведяхин рассказал о подготовке плана улучшения ситуации в "Самолете", после чего сразу два рейтинговых агентства - НКР и АКРА - снизили рейтинги компании до BBB.ru и BBB(RU) соответственно с негативным прогнозом. Агентства указали на рост долговой нагрузки девелопера и ослабление показателей обслуживания долга, снижение показателей рентабельности и структуры фондирования.
 
БизнесНедвижимостьФинансыМОСКВАМосковская областьИрек ФайзуллинАнатолий ПоповСбербанкНКРАКРА
 
 
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