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Доля налогов и сборов в структуре цены газа для ЕС достигла 17,5% - 05.11.2026, ПРАЙМ
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Доля налогов и сборов в структуре цены газа для ЕС достигла 17,5%
Доля налогов и сборов в структуре цены газа для ЕС достигла 17,5% - 05.11.2026, ПРАЙМ
Доля налогов и сборов в структуре цены газа для ЕС достигла 17,5%
Доля налогов и сборов в структуре конечной цены природного газа для предприятий Евросоюза в первой половине 2026 года достигла 17,5%, это максимальный уровень с | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T11:10+0300
2026-11-05T11:10+0300
газ
швеция
финляндия
нидерланды
ес
евростат
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БРЮССЕЛЬ, 5 ноя - ПРАЙМ. Доля налогов и сборов в структуре конечной цены природного газа для предприятий Евросоюза в первой половине 2026 года достигла 17,5%, это максимальный уровень с начала 2021 года, свидетельствуют данные Евростата, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно опубликованной статистике, годом ранее на налоги и сборы приходилось 16,4% стоимости газа, во второй половине 2025 года их доля снизилась до 15,9%, а в январе-июне 2026 года выросла до 17,5%. Таким образом, из каждых 100 евро конечной стоимости газа налоговая составляющая увеличилась за год с 16,4 до 17,5 евро. При этом средняя стоимость природного газа для предприятий ЕС в первом полугодии 2026 года составила около шести евроцентов за киловатт/час, что на 6,7% ниже уровня аналогичного периода предыдущего года. По сравнению со второй половиной 2025 года газ, напротив, подорожал на 1,8%. Таким образом, снижение конечных цен на газ для европейских предприятий сопровождалось увеличением удельного веса налогов и сборов в их структуре. По данным Евростата, налоговая доля достигла максимального значения со второго полугодия 2021 года. В первой половине 2021 года она составляла около 20,5%, однако затем резко сократилась на фоне энергетического кризиса и последовавших мер поддержки. Во второй половине 2022 года, когда европейский газовый рынок переживал ценовой шок, доля налогов и сборов опустилась до 6,6%. В последующие годы она постепенно восстанавливалась. В Евростате также сообщили, что в первом полугодии 2026 года газ для предприятий подешевел в годовом выражении в 24 из 25 стран ЕС, по которым имеются сопоставимые данные. Единственной страной, где газ для предприятий за год подорожал, стала Швеция. Рост составил 3,1%. При этом Швеция сохранила самые высокие цены на газ для предприятий среди государств ЕС - около 11 евроцентов за киловатт/час. За ней следуют Финляндия с девятью евроцентами и Нидерланды с восемью евроцентами. Самые низкие цены зарегистрированы в Бельгии и Болгарии - около четырех евроцентов за киловатт/час, почти втрое меньше, чем в Швеции. Статистика охватывает предприятия и других небытовых потребителей с годовым потреблением природного газа от 10 тысяч до 100 тысяч гигаджоулей. Резкое изменение структуры газовых цен в ЕС произошло после энергетического кризиса 2022 года, когда на фоне сокращения поставок российского газа и роста оптовых котировок европейские государства вводили различные меры поддержки потребителей, включая налоговые послабления. После прохождения пика кризиса и снижения оптовых цен часть чрезвычайных мер была свернута, что сопровождалось постепенным восстановлением налоговой составляющей конечных тарифов. Москва неоднократно заявляла, что западные санкции не достигли поставленных целей, а отказ от российских энергоносителей приводит к удорожанию энергии для европейской промышленности и населения.
швеция
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192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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газ, швеция, финляндия, нидерланды, ес, евростат
Газ, ШВЕЦИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, НИДЕРЛАНДЫ, ЕС, Евростат
11:10 05.11.2026
 
Доля налогов и сборов в структуре цены газа для ЕС достигла 17,5%

Евростат: доля налогов и сборов в структуре цены газа для предприятий ЕС достигла 17,5%

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БРЮССЕЛЬ, 5 ноя - ПРАЙМ. Доля налогов и сборов в структуре конечной цены природного газа для предприятий Евросоюза в первой половине 2026 года достигла 17,5%, это максимальный уровень с начала 2021 года, свидетельствуют данные Евростата, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно опубликованной статистике, годом ранее на налоги и сборы приходилось 16,4% стоимости газа, во второй половине 2025 года их доля снизилась до 15,9%, а в январе-июне 2026 года выросла до 17,5%. Таким образом, из каждых 100 евро конечной стоимости газа налоговая составляющая увеличилась за год с 16,4 до 17,5 евро.
При этом средняя стоимость природного газа для предприятий ЕС в первом полугодии 2026 года составила около шести евроцентов за киловатт/час, что на 6,7% ниже уровня аналогичного периода предыдущего года. По сравнению со второй половиной 2025 года газ, напротив, подорожал на 1,8%.
Таким образом, снижение конечных цен на газ для европейских предприятий сопровождалось увеличением удельного веса налогов и сборов в их структуре.
По данным Евростата, налоговая доля достигла максимального значения со второго полугодия 2021 года. В первой половине 2021 года она составляла около 20,5%, однако затем резко сократилась на фоне энергетического кризиса и последовавших мер поддержки.
Во второй половине 2022 года, когда европейский газовый рынок переживал ценовой шок, доля налогов и сборов опустилась до 6,6%. В последующие годы она постепенно восстанавливалась.
В Евростате также сообщили, что в первом полугодии 2026 года газ для предприятий подешевел в годовом выражении в 24 из 25 стран ЕС, по которым имеются сопоставимые данные. Единственной страной, где газ для предприятий за год подорожал, стала Швеция. Рост составил 3,1%.
При этом Швеция сохранила самые высокие цены на газ для предприятий среди государств ЕС - около 11 евроцентов за киловатт/час. За ней следуют Финляндия с девятью евроцентами и Нидерланды с восемью евроцентами.
Самые низкие цены зарегистрированы в Бельгии и Болгарии - около четырех евроцентов за киловатт/час, почти втрое меньше, чем в Швеции.
Статистика охватывает предприятия и других небытовых потребителей с годовым потреблением природного газа от 10 тысяч до 100 тысяч гигаджоулей.
Резкое изменение структуры газовых цен в ЕС произошло после энергетического кризиса 2022 года, когда на фоне сокращения поставок российского газа и роста оптовых котировок европейские государства вводили различные меры поддержки потребителей, включая налоговые послабления.
После прохождения пика кризиса и снижения оптовых цен часть чрезвычайных мер была свернута, что сопровождалось постепенным восстановлением налоговой составляющей конечных тарифов.
Москва неоднократно заявляла, что западные санкции не достигли поставленных целей, а отказ от российских энергоносителей приводит к удорожанию энергии для европейской промышленности и населения.
 
ГазШВЕЦИЯФИНЛЯНДИЯНИДЕРЛАНДЫЕСЕвростат
 
 
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