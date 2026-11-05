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В России может подорожать доставка, пишут "Ведомости"

В России может подорожать доставка, пишут "Ведомости" - 05.11.2026, ПРАЙМ

В России может подорожать доставка, пишут "Ведомости"

Новые требования Минтранса к курьерам могут привести к подорожанию доставки в России, пишут "Ведомости" со ссылкой на представителей бизнеса. | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T14:58+0300

2026-11-05T14:58+0300

2026-11-05T14:59+0300

бизнес

россия

доставка

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МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Новые требования Минтранса к курьерам могут привести к подорожанию доставки в России, пишут "Ведомости" со ссылкой на представителей бизнеса.Минтранс 3 ноября опубликовал проект поправок на портале нормативных правовых актов. Документ предлагает приравнять к мопедам средства индивидуальной мобильности, которые могут разгоняться быстрее 25 километров в час и оснащены двигателями мощностью от 0,25 до 4 Киловатт. Также регламентируются ситуации, в которых пользователи мощных электробайков должны будут иметь права категории "М" на управление ими.В Ассоциации микромобильности, объединяющей ключевых игроков рынка проката — "Яндекс Go", "МТС Юрент" и Whoosh, — рассчитывают, что опубликованный законопроект о поправках к ПДД будет доработан в части регулирования техники, используемой курьерами."Иначе часть доставщиков покинет рынок, а прибытие заказов увеличится по времени и цене", — объяснила председатель организации Ксения Эрдман.По ее словам, курьерами преимущественно работают мигранты без водительских прав категории "М". Как уточнил глава Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний России Александр Митюков, водительские удостоверения есть только у 15–20% доставщиков."Ведомости" добавляют, что у мигрантов могут возникнуть трудности с получением прав, поскольку автошколы считают иностранцев "очень тяжелым контингентом", с которым невыгодно работать. По словам директора московской автошколы "Колесо" Дмитрия Болотникова, они зачастую плохо владеют русским языком и имеют проблемы с документами и оплатой.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, доставка