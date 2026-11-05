Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России может подорожать доставка, пишут "Ведомости" - 05.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261105/dostavka-874945788.html
В России может подорожать доставка, пишут "Ведомости"
В России может подорожать доставка, пишут "Ведомости" - 05.11.2026, ПРАЙМ
В России может подорожать доставка, пишут "Ведомости"
Новые требования Минтранса к курьерам могут привести к подорожанию доставки в России, пишут "Ведомости" со ссылкой на представителей бизнеса. | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T14:58+0300
2026-11-05T14:59+0300
бизнес
россия
доставка
https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/06/10/858524710_0:62:3420:1986_1920x0_80_0_0_a349cddb664ac0b6f8c5a7c6ba63dc6c.jpg
МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Новые требования Минтранса к курьерам могут привести к подорожанию доставки в России, пишут "Ведомости" со ссылкой на представителей бизнеса.Минтранс 3 ноября опубликовал проект поправок на портале нормативных правовых актов. Документ предлагает приравнять к мопедам средства индивидуальной мобильности, которые могут разгоняться быстрее 25 километров в час и оснащены двигателями мощностью от 0,25 до 4 Киловатт. Также регламентируются ситуации, в которых пользователи мощных электробайков должны будут иметь права категории "М" на управление ими.В Ассоциации микромобильности, объединяющей ключевых игроков рынка проката — "Яндекс Go", "МТС Юрент" и Whoosh, — рассчитывают, что опубликованный законопроект о поправках к ПДД будет доработан в части регулирования техники, используемой курьерами."Иначе часть доставщиков покинет рынок, а прибытие заказов увеличится по времени и цене", — объяснила председатель организации Ксения Эрдман.По ее словам, курьерами преимущественно работают мигранты без водительских прав категории "М". Как уточнил глава Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний России Александр Митюков, водительские удостоверения есть только у 15–20% доставщиков."Ведомости" добавляют, что у мигрантов могут возникнуть трудности с получением прав, поскольку автошколы считают иностранцев "очень тяжелым контингентом", с которым невыгодно работать. По словам директора московской автошколы "Колесо" Дмитрия Болотникова, они зачастую плохо владеют русским языком и имеют проблемы с документами и оплатой.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/06/10/858524710_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_5e70f08248087c7d59afef08e12495cb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, доставка
Бизнес, РОССИЯ, доставка
14:58 05.11.2026 (обновлено: 14:59 05.11.2026)
 
В России может подорожать доставка, пишут "Ведомости"

"Ведомости": в России может подорожать доставка из-за новых требований к курьерам

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкКурьеры службы доставки
Курьеры службы доставки - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Новые требования Минтранса к курьерам могут привести к подорожанию доставки в России, пишут "Ведомости" со ссылкой на представителей бизнеса.
Минтранс 3 ноября опубликовал проект поправок на портале нормативных правовых актов. Документ предлагает приравнять к мопедам средства индивидуальной мобильности, которые могут разгоняться быстрее 25 километров в час и оснащены двигателями мощностью от 0,25 до 4 Киловатт. Также регламентируются ситуации, в которых пользователи мощных электробайков должны будут иметь права категории "М" на управление ими.
В Ассоциации микромобильности, объединяющей ключевых игроков рынка проката — "Яндекс Go", "МТС Юрент" и Whoosh, — рассчитывают, что опубликованный законопроект о поправках к ПДД будет доработан в части регулирования техники, используемой курьерами.
"Иначе часть доставщиков покинет рынок, а прибытие заказов увеличится по времени и цене", — объяснила председатель организации Ксения Эрдман.
По ее словам, курьерами преимущественно работают мигранты без водительских прав категории "М". Как уточнил глава Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний России Александр Митюков, водительские удостоверения есть только у 15–20% доставщиков.
"Ведомости" добавляют, что у мигрантов могут возникнуть трудности с получением прав, поскольку автошколы считают иностранцев "очень тяжелым контингентом", с которым невыгодно работать. По словам директора московской автошколы "Колесо" Дмитрия Болотникова, они зачастую плохо владеют русским языком и имеют проблемы с документами и оплатой.
 
БизнесРОССИЯдоставка
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала