https://1prime.ru/20261105/dvizhenie-874928653.html
Движение по Крымскому мосту временно перекрыли
Движение по Крымскому мосту временно перекрыли - 05.11.2026, ПРАЙМ
Движение по Крымскому мосту временно перекрыли
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает инфоцентр о ситуации на автоподходах к мосту. | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T00:58+0300
2026-11-05T00:58+0300
2026-11-05T00:58+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает инфоцентр о ситуации на автоподходах к мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении в канале инфоцентра на платформе "Макс".
Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
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бизнес, россия
Движение по Крымскому мосту временно перекрыли
На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает инфоцентр о ситуации на автоподходах к мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении в канале инфоцентра на платформе "Макс".
Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.