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Российская экономика вновь оказалась в состоянии перегрева, заявили в ЦБ - 05.11.2026, ПРАЙМ
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Российская экономика вновь оказалась в состоянии перегрева, заявили в ЦБ
Российская экономика вновь оказалась в состоянии перегрева, заявили в ЦБ - 05.11.2026, ПРАЙМ
Российская экономика вновь оказалась в состоянии перегрева, заявили в ЦБ
Российская экономика в третьем квартале вновь оказалась в состоянии перегрева, перейдя к положительному разрыву выпуска, сообщается в резюме обсуждения ключевой | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T20:04+0300
2026-11-05T20:11+0300
финансы
банки
банк россии
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Российская экономика в третьем квартале вновь оказалась в состоянии перегрева, перейдя к положительному разрыву выпуска, сообщается в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ. "По итогам обсуждения участники пришли к выводу, что в третьем квартале 2026 года экономика вновь перешла к положительному разрыву выпуска. Внутренний спрос продолжал расти, тогда как в отдельных отраслях возможности предложения были временно ограничены", - говорится в резюме. Также отмечается, что о возникновении дисбаланса между спросом и предложением свидетельствовало усиление устойчивого инфляционного давления. На это указывали и модельные оценки. По мнению участников обсуждения ключевой ставки, по мере восстановления производственных возможностей при сдержанном росте внутреннего спроса положительный разрыв выпуска будет постепенно закрываться. "Возвращение экономики к положительному разрыву выпуска. В третьем квартале 2026 года внутренний спрос продолжал расти, а временное сокращение производственных возможностей ограничивало предложение. В этих условиях для постепенного закрытия положительного разрыва выпуска необходимо сохранять сдерживающее влияние денежно-кредитной политики на внутренний спрос", - также отмечается в резюме. Банк России по итогам последнего заседания совета директоров 23 октября сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых.
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финансы, банки, банк россии
Финансы, Банки, Банк России
20:04 05.11.2026 (обновлено: 20:11 05.11.2026)
 
Российская экономика вновь оказалась в состоянии перегрева, заявили в ЦБ

ЦБ: российская экономика в третьем квартале вновь перешла к положительному разрыву выпуска

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2026
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Российская экономика в третьем квартале вновь оказалась в состоянии перегрева, перейдя к положительному разрыву выпуска, сообщается в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ.
"По итогам обсуждения участники пришли к выводу, что в третьем квартале 2026 года экономика вновь перешла к положительному разрыву выпуска. Внутренний спрос продолжал расти, тогда как в отдельных отраслях возможности предложения были временно ограничены", - говорится в резюме.
Также отмечается, что о возникновении дисбаланса между спросом и предложением свидетельствовало усиление устойчивого инфляционного давления. На это указывали и модельные оценки.
По мнению участников обсуждения ключевой ставки, по мере восстановления производственных возможностей при сдержанном росте внутреннего спроса положительный разрыв выпуска будет постепенно закрываться.
"Возвращение экономики к положительному разрыву выпуска. В третьем квартале 2026 года внутренний спрос продолжал расти, а временное сокращение производственных возможностей ограничивало предложение. В этих условиях для постепенного закрытия положительного разрыва выпуска необходимо сохранять сдерживающее влияние денежно-кредитной политики на внутренний спрос", - также отмечается в резюме.
Банк России по итогам последнего заседания совета директоров 23 октября сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых.
 
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