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Российская экономика вновь оказалась в состоянии перегрева, заявили в ЦБ

Российская экономика вновь оказалась в состоянии перегрева, заявили в ЦБ - 05.11.2026, ПРАЙМ

Российская экономика вновь оказалась в состоянии перегрева, заявили в ЦБ

Российская экономика в третьем квартале вновь оказалась в состоянии перегрева, перейдя к положительному разрыву выпуска, сообщается в резюме обсуждения ключевой | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T20:04+0300

2026-11-05T20:04+0300

2026-11-05T20:11+0300

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Российская экономика в третьем квартале вновь оказалась в состоянии перегрева, перейдя к положительному разрыву выпуска, сообщается в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ. "По итогам обсуждения участники пришли к выводу, что в третьем квартале 2026 года экономика вновь перешла к положительному разрыву выпуска. Внутренний спрос продолжал расти, тогда как в отдельных отраслях возможности предложения были временно ограничены", - говорится в резюме. Также отмечается, что о возникновении дисбаланса между спросом и предложением свидетельствовало усиление устойчивого инфляционного давления. На это указывали и модельные оценки. По мнению участников обсуждения ключевой ставки, по мере восстановления производственных возможностей при сдержанном росте внутреннего спроса положительный разрыв выпуска будет постепенно закрываться. "Возвращение экономики к положительному разрыву выпуска. В третьем квартале 2026 года внутренний спрос продолжал расти, а временное сокращение производственных возможностей ограничивало предложение. В этих условиях для постепенного закрытия положительного разрыва выпуска необходимо сохранять сдерживающее влияние денежно-кредитной политики на внутренний спрос", - также отмечается в резюме. Банк России по итогам последнего заседания совета директоров 23 октября сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых.

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финансы, банки, банк россии