https://1prime.ru/20261105/ekspert-874930393.html

Эксперт рассказал, как вернуть уведомления от удаленных приложений

Эксперт рассказал, как вернуть уведомления от удаленных приложений - 05.11.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как вернуть уведомления от удаленных приложений

Уведомления от удаленных из App Store и Google Play приложений можно вернуть, если зайти через браузер в аккаунт нужного сервиса и установить иконку на рабочий... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T07:08+0300

2026-11-05T07:08+0300

2026-11-05T07:08+0300

технологии

россия

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874930393.jpg?1793851697

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Уведомления от удаленных из App Store и Google Play приложений можно вернуть, если зайти через браузер в аккаунт нужного сервиса и установить иконку на рабочий экран, а после разрешить отправку сообщений, рассказал руководитель продуктового направления "Почты Mail" Руслан Арзуманов. Эксперт отметил, что даже если привычное приложение исчезло из App Store или Google Play или перестало отправлять push-уведомления, пользователи все равно могут продолжать получать оповещения о новых письмах, сообщениях и важных событиях. Владельцам устройств на ОС Android приложения по-прежнему доступны в других магазинах, например, в RuStore, AppGallery или Galaxy Store. "Для начала откройте сайт нужного сервиса в браузере и войдите в свой аккаунт. Затем нажмите кнопку "Поделиться" и выберите пункт "На экран "Домой". После подтверждения на главном экране смартфона появится иконка сервиса, как у обычного приложения", - рассказал эксперт. "Откройте его через новую иконку, перейдите в настройки и включите уведомления. Когда смартфон запросит разрешение на их отправку, нажмите "Разрешить" - после этого сервис сможет присылать оповещения прямо на экран устройства", - продолжил он. По словам эксперта, современные сайты могут работать практически как полноценные мобильные приложения. При этом пользователю доступны не только основные функции сервиса, но и push-уведомления о новых письмах, сообщениях и других важных событиях. Кроме того, Арзуманов уточнил, что, если оповещения все равно не приходят, причина может заключаться в настройках браузера, ограничениях энергосбережения или включенном режиме "Не беспокоить". Также стоит проверить интернет-соединение и разрешения на отправку уведомлений. "Рекомендую открывать веб-приложение хотя бы несколько раз в месяц, чтобы поддерживать активную авторизацию в сервисе. Это поможет снизить вероятность того, что уведомления перестанут приходить из-за завершения пользовательской сессии", - заключил он.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия