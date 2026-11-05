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Эксперт рассказал, как вернуть уведомления от удаленных приложений - 05.11.2026, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал, как вернуть уведомления от удаленных приложений
Эксперт рассказал, как вернуть уведомления от удаленных приложений - 05.11.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как вернуть уведомления от удаленных приложений
Уведомления от удаленных из App Store и Google Play приложений можно вернуть, если зайти через браузер в аккаунт нужного сервиса и установить иконку на рабочий... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T07:08+0300
2026-11-05T07:08+0300
технологии
россия
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Уведомления от удаленных из App Store и Google Play приложений можно вернуть, если зайти через браузер в аккаунт нужного сервиса и установить иконку на рабочий экран, а после разрешить отправку сообщений, рассказал руководитель продуктового направления "Почты Mail" Руслан Арзуманов. Эксперт отметил, что даже если привычное приложение исчезло из App Store или Google Play или перестало отправлять push-уведомления, пользователи все равно могут продолжать получать оповещения о новых письмах, сообщениях и важных событиях. Владельцам устройств на ОС Android приложения по-прежнему доступны в других магазинах, например, в RuStore, AppGallery или Galaxy Store. "Для начала откройте сайт нужного сервиса в браузере и войдите в свой аккаунт. Затем нажмите кнопку "Поделиться" и выберите пункт "На экран "Домой". После подтверждения на главном экране смартфона появится иконка сервиса, как у обычного приложения", - рассказал эксперт. "Откройте его через новую иконку, перейдите в настройки и включите уведомления. Когда смартфон запросит разрешение на их отправку, нажмите "Разрешить" - после этого сервис сможет присылать оповещения прямо на экран устройства", - продолжил он. По словам эксперта, современные сайты могут работать практически как полноценные мобильные приложения. При этом пользователю доступны не только основные функции сервиса, но и push-уведомления о новых письмах, сообщениях и других важных событиях. Кроме того, Арзуманов уточнил, что, если оповещения все равно не приходят, причина может заключаться в настройках браузера, ограничениях энергосбережения или включенном режиме "Не беспокоить". Также стоит проверить интернет-соединение и разрешения на отправку уведомлений. "Рекомендую открывать веб-приложение хотя бы несколько раз в месяц, чтобы поддерживать активную авторизацию в сервисе. Это поможет снизить вероятность того, что уведомления перестанут приходить из-за завершения пользовательской сессии", - заключил он.
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технологии, россия
Технологии, РОССИЯ
07:08 05.11.2026
 
Эксперт рассказал, как вернуть уведомления от удаленных приложений

Эксперт Арзуманов: уведомления от удаленных приложений можно вернуть через браузер

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Уведомления от удаленных из App Store и Google Play приложений можно вернуть, если зайти через браузер в аккаунт нужного сервиса и установить иконку на рабочий экран, а после разрешить отправку сообщений, рассказал руководитель продуктового направления "Почты Mail" Руслан Арзуманов.
Эксперт отметил, что даже если привычное приложение исчезло из App Store или Google Play или перестало отправлять push-уведомления, пользователи все равно могут продолжать получать оповещения о новых письмах, сообщениях и важных событиях.
Владельцам устройств на ОС Android приложения по-прежнему доступны в других магазинах, например, в RuStore, AppGallery или Galaxy Store.
"Для начала откройте сайт нужного сервиса в браузере и войдите в свой аккаунт. Затем нажмите кнопку "Поделиться" и выберите пункт "На экран "Домой". После подтверждения на главном экране смартфона появится иконка сервиса, как у обычного приложения", - рассказал эксперт.
"Откройте его через новую иконку, перейдите в настройки и включите уведомления. Когда смартфон запросит разрешение на их отправку, нажмите "Разрешить" - после этого сервис сможет присылать оповещения прямо на экран устройства", - продолжил он.
По словам эксперта, современные сайты могут работать практически как полноценные мобильные приложения. При этом пользователю доступны не только основные функции сервиса, но и push-уведомления о новых письмах, сообщениях и других важных событиях.
Кроме того, Арзуманов уточнил, что, если оповещения все равно не приходят, причина может заключаться в настройках браузера, ограничениях энергосбережения или включенном режиме "Не беспокоить". Также стоит проверить интернет-соединение и разрешения на отправку уведомлений.
"Рекомендую открывать веб-приложение хотя бы несколько раз в месяц, чтобы поддерживать активную авторизацию в сервисе. Это поможет снизить вероятность того, что уведомления перестанут приходить из-за завершения пользовательской сессии", - заключил он.
 
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