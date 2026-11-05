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Эксперт оценила влияние победы демократов на мировые финансовые рынки - 05.11.2026, ПРАЙМ
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Эксперт оценила влияние победы демократов на мировые финансовые рынки
Эксперт оценила влияние победы демократов на мировые финансовые рынки - 05.11.2026, ПРАЙМ
Эксперт оценила влияние победы демократов на мировые финансовые рынки
Победа демократов на выборах в конгресс США может повлиять на мировые финансовые рынки, однако не стоит ожидать прямой связи с курсом рубля, считает финансовый... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T14:12+0300
2026-11-05T14:12+0300
рынок
финансы
сша
ближний восток
дональд трамп
конгресс сша
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Победа демократов на выборах в конгресс США может повлиять на мировые финансовые рынки, однако не стоит ожидать прямой связи с курсом рубля, считает финансовый эксперт Татьяна Волкова. По предварительным итогам голосования на промежуточных выборах в США, на которых американцы избирали всех 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов, республиканцы потеряли контроль над обеими палатами конгресса. Президент США Дональд Трамп публично поздравил демократов с победой и заявил, что республиканцы могли бы добиться значительно лучших результатов, если бы он участвовал в выборах. "Промежуточные выборы в Конгресс США могут изменить расстановку политических сил и повлиять на мировые финансовые рынки, но прямой зависимости между их результатами и курсом рубля ожидать не стоит", - пишет "Газета.Ru" со ссылкой на Волкову. Кроме того, по ее мнению, не менее важный вопрос - это дальнейшая динамика нефтяных цен. "Здесь многое будет зависеть от внешнеполитических решений США, прежде всего от ситуации на Ближнем Востоке. Если американские власти смогут прийти к договоренностям и уменьшить эскалацию, это может способствовать снижению нефтяных котировок - при таком развитии событий мы можем вновь увидеть цены в диапазоне 75-85 долларов за баррель", - пояснила эксперт. Однако она считает, что при усилении противостояния внутри американской политической системы и сохранении международной напряженности ожидать снижения стоимости на нефть не стоит. Волкова не рекомендовала срочно скупать доллары и менять структуру сбережений на новостях о выборах. Вместо попыток угадать движение курса доллара или нефтяных котировок эффективнее сосредоточиться на долгосрочной финансовой стратегии, резюмировала эксперт.
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рынок, финансы, сша, ближний восток, дональд трамп, конгресс сша
Рынок, Финансы, США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Дональд Трамп, Конгресс США
14:12 05.11.2026
 
Эксперт оценила влияние победы демократов на мировые финансовые рынки

Финансист Волкова: победа демократов в конгрессе США может повлиять на мировые рынки

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Победа демократов на выборах в конгресс США может повлиять на мировые финансовые рынки, однако не стоит ожидать прямой связи с курсом рубля, считает финансовый эксперт Татьяна Волкова.
По предварительным итогам голосования на промежуточных выборах в США, на которых американцы избирали всех 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов, республиканцы потеряли контроль над обеими палатами конгресса. Президент США Дональд Трамп публично поздравил демократов с победой и заявил, что республиканцы могли бы добиться значительно лучших результатов, если бы он участвовал в выборах.
"Промежуточные выборы в Конгресс США могут изменить расстановку политических сил и повлиять на мировые финансовые рынки, но прямой зависимости между их результатами и курсом рубля ожидать не стоит", - пишет "Газета.Ru" со ссылкой на Волкову.
Кроме того, по ее мнению, не менее важный вопрос - это дальнейшая динамика нефтяных цен.
"Здесь многое будет зависеть от внешнеполитических решений США, прежде всего от ситуации на Ближнем Востоке. Если американские власти смогут прийти к договоренностям и уменьшить эскалацию, это может способствовать снижению нефтяных котировок - при таком развитии событий мы можем вновь увидеть цены в диапазоне 75-85 долларов за баррель", - пояснила эксперт.
Однако она считает, что при усилении противостояния внутри американской политической системы и сохранении международной напряженности ожидать снижения стоимости на нефть не стоит.
Волкова не рекомендовала срочно скупать доллары и менять структуру сбережений на новостях о выборах. Вместо попыток угадать движение курса доллара или нефтяных котировок эффективнее сосредоточиться на долгосрочной финансовой стратегии, резюмировала эксперт.
 
РынокФинансыСШАБЛИЖНИЙ ВОСТОКДональд ТрампКонгресс США
 
 
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