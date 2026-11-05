https://1prime.ru/20261105/ekspert-874953255.html

Эксперт рассказал о ситуации с визами во Франции

Эксперт рассказал о ситуации с визами во Франции - 05.11.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказал о ситуации с визами во Франции

Снижение количества заявок от российских туристов на получение визы во Францию в настоящее время не фиксируется, также нет существенного сокращения числа... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T17:35+0300

2026-11-05T17:35+0300

2026-11-05T17:35+0300

бизнес

туризм

франция

париж

российский союз туриндустрии

мвд

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Снижение количества заявок от российских туристов на получение визы во Францию в настоящее время не фиксируется, также нет существенного сокращения числа поездок на фоне протестов в стране, рассказал РИА Новости эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), руководитель аналитического центра АПКАП Михаил Абасов. Во Франции в четверг проходит общенациональная демонстрация по призыву крупнейших профсоюзов страны. Власти ожидают в регионах до 700 тысяч протестующих, а также до 80 тысяч человек в столице. В МВД страны заявляли, что задействуют порядка 70 тысяч правоохранителей для обеспечения правопорядка. Кроме того, на фоне общенациональных протестов закрыта для посещения Эйфелева башня. "Безусловно, протестные акции влияют на туристический спрос, но, как правило, это влияние ограничено по времени. На данный момент мы не наблюдаем снижения количества заявок на визы во Францию или существенного сокращения числа поездок", - сказал Абасов. Он подчеркнул, что Франция не ограничивается Парижем и Эйфелевой башней: туристы могут скорректировать маршрут, выбрав другие локации и продолжить путешествие. Однако, поскольку акции проходят в разных регионах страны, при изменении планов важно учитывать обстановку на месте и работу транспорта, заключил эксперт. Протесты начались во Франции в середине сентября, когда на улицы в пригородах Парижа вышли старшеклассники, требующие улучшения состояния школ. Позднее к ним примкнули недовольные повышением цен в стране, а акции распространились на другие регионы.

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бизнес, туризм, франция, париж, российский союз туриндустрии, мвд