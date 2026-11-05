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Экспорт из Австралии в сентябре вырос на 2,3% - 05.11.2026, ПРАЙМ
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Экспорт из Австралии в сентябре вырос на 2,3%
Экспорт из Австралии в сентябре вырос на 2,3% - 05.11.2026, ПРАЙМ
Экспорт из Австралии в сентябре вырос на 2,3%
Экспорт из Австралии в сентябре поднялся на 2,3% в месячном выражении и на 10,4% в годовом - до 48,434 миллиарда австралийских долларов, что стало самым высоким | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T10:18+0300
2026-11-05T10:39+0300
мировая экономика
австралия
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874935391.jpg?1793864361
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Экспорт из Австралии в сентябре поднялся на 2,3% в месячном выражении и на 10,4% в годовом - до 48,434 миллиарда австралийских долларов, что стало самым высоким уровнем с марта 2023 года, когда показатель был чуть ниже 50 миллиардов, следует из данных Австралийского бюро статистики (ABS). Импорт в страну в отчетном месяце отступил от рекордного значения августа в 47,16 миллиарда австралийских долларов, снизившись на 3,3% в месячном выражении - до 45,609 миллиарда. При этом в годовом выражении был зафиксирован рост на 11,7%. Торговый профицит в результате составил 2,826 миллиарда австралийских долларов. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали в сентябре профицит в 0,8 миллиарда.
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мировая экономика, австралия
Мировая экономика, АВСТРАЛИЯ
10:18 05.11.2026 (обновлено: 10:39 05.11.2026)
 
Экспорт из Австралии в сентябре вырос на 2,3%

Экспорт из Австралии в сентябре вырос на 2,3% и на 10,4% в годовом выражении

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Экспорт из Австралии в сентябре поднялся на 2,3% в месячном выражении и на 10,4% в годовом - до 48,434 миллиарда австралийских долларов, что стало самым высоким уровнем с марта 2023 года, когда показатель был чуть ниже 50 миллиардов, следует из данных Австралийского бюро статистики (ABS).
Импорт в страну в отчетном месяце отступил от рекордного значения августа в 47,16 миллиарда австралийских долларов, снизившись на 3,3% в месячном выражении - до 45,609 миллиарда. При этом в годовом выражении был зафиксирован рост на 11,7%.
Торговый профицит в результате составил 2,826 миллиарда австралийских долларов. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали в сентябре профицит в 0,8 миллиарда.
 
Мировая экономикаАВСТРАЛИЯ
 
 
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