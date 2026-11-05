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Российский экспорт в США в сентябре вырос на 65%

Российский экспорт в США в сентябре вырос на 65% - 05.11.2026, ПРАЙМ

Российский экспорт в США в сентябре вырос на 65%

Российский экспорт в США сладкой газировки и других напитков с содержанием сахара в сентябре вырос на 65% в месячном выражении, следует из данных таможенной... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T11:43+0300

2026-11-05T11:43+0300

2026-11-05T11:59+0300

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Российский экспорт в США сладкой газировки и других напитков с содержанием сахара в сентябре вырос на 65% в месячном выражении, следует из данных таможенной статистики США, которые изучило РИА Новости. Согласно сведениям американской таможни, поставки такой продукции в начале осени составили почти 366 тысяч долларов. Отгрузки за 9 месяцев также показали заметную положительную динамику, увеличившись к аналогичному периоду прошлого года на 20%, до 2,4 миллиона долларов. Россия пока не входит в число крупнейших поставщиков таких напитков в США, основную их часть страна импортирует из соседней Мексики - в отчетном периоде на нее пришлось свыше трети импорта.

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