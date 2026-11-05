https://1prime.ru/20261105/energosistema-874934559.html

Энергосистема Крыма работает в режиме ограничений

Энергосистема Крыма работает в режиме ограничений - 05.11.2026, ПРАЙМ

Энергосистема Крыма работает в режиме ограничений

Энергосистема Крыма работает в режиме ограничений из-за аварии за пределами полуострова на магистральных сетях, сообщила госпредприятия республики "Крымэнерго". | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T09:51+0300

2026-11-05T09:51+0300

2026-11-05T09:51+0300

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - ПРАЙМ. Энергосистема Крыма работает в режиме ограничений из-за аварии за пределами полуострова на магистральных сетях, сообщила госпредприятия республики "Крымэнерго". "Из-за аварии на магистральных сетях за пределами Республики Крым энергосистема полуострова работает в условиях ограничений", - говорится в сообщении. Подача электроэнергии в населенные пункты осуществляется по технологической возможности, отметили в компании.

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