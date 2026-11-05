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Цены на газ в Европе поднялись на 0,5%

Цены на газ в Европе поднялись на 0,5% - 05.11.2026, ПРАЙМ

Цены на газ в Европе поднялись на 0,5%

Биржевые цены на газ в Европе в четверг днем перешли к незначительному росту, поднимаются на 0,5% - почти до 1029 долларов за тысячу кубометров, следует из... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T14:43+0300

2026-11-05T14:43+0300

2026-11-05T14:43+0300

газ

торги

европа

ближний восток

нидерланды

ice

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в четверг днем перешли к незначительному росту, поднимаются на 0,5% - почти до 1029 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Декабрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 984,9 доллара (-3,8%). По состоянию на 9.50 мск показатель составлял 987,9 доллара (-3,5%), а на 14.00 мск - 1028,7 доллара (+0,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 1023,3 доллара за тысячу кубометров. Конфликт на Ближнем Востоке привел к значительному удорожанию газа в Европе. Средние биржевые цены за март в итоге выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров. В сентябре цены на газ в Европе впервые с декабря 2022 года превысили 1000 долларов за тысячу кубометров. Средняя биржевая цена по итогам сентября составила 897,1 доллара, что на 20% выше уровня августа. В октябре средние биржевые цены на газ в Европе выросли на 12% по сравнению с сентябрем, до 1005 долларов за тысячу кубометров, на фоне продолжающейся эскалации конфликта на Ближнем Востоке и перебоев в судоходстве через Ормузский пролив. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых распределительных центров в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

европа

ближний восток

нидерланды

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газ, торги, европа, ближний восток, нидерланды, ice