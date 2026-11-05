https://1prime.ru/20261105/evrostat-874932005.html

Годовая инфляция в еврозоне по итогам октября ускорилась до 4%

Годовая инфляция в еврозоне по итогам октября ускорилась до 4% - 05.11.2026, ПРАЙМ

Годовая инфляция в еврозоне по итогам октября ускорилась до 4%

Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам октября ускорилась до 4% с 3,8% месяцем ранее, и показатель стал самым высоким с того момента, | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T08:45+0300

2026-11-05T08:45+0300

2026-11-05T08:45+0300

мировая экономика

литва

болгария

греция

евростат

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам октября ускорилась до 4% с 3,8% месяцем ранее, и показатель стал самым высоким с того момента, когда по итогам сентября 2023 года годовая инфляция составляла 4,3%, следует из данных Евростата. Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. Годовой рост цен на энергию ускорился до 20,8% с 18,9% месяцем ранее. Рост цен на услуги ускорился незначительно - до 3,3% с 3,2%, а на продовольствие, алкоголь и табак - до 1,6% с 1,3%. При этом базовая годовая инфляция в еврозоне (за вычетом цен на продовольствие и энергию) осталась на уровне месяцем ранее в 2,5%, показатель также совпал с прогнозом. Самая высокая годовая инфляция была зафиксирована в Литве (6,1%), Болгарии (6%), Греции и Италии (по 5,6%). Самая низкая наблюдалась на Мальте (2,3%), в Германии (2,8%) и Словакии (2,9%). По итогам октября прошлого года в еврозоне была зафиксирована годовая инфляция в 2,1%.

литва

болгария

греция

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мировая экономика, литва, болгария, греция, евростат