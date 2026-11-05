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ФАС выдала 10 385 предписаний об устранении нарушений в сфере закупок - 05.11.2026, ПРАЙМ
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ФАС выдала 10 385 предписаний об устранении нарушений в сфере закупок
ФАС выдала 10 385 предписаний об устранении нарушений в сфере закупок - 05.11.2026, ПРАЙМ
ФАС выдала 10 385 предписаний об устранении нарушений в сфере закупок
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России за январь-сентябрь текущего года выдала 10 385 предписаний об устранении нарушений в сфере закупок, говорится в... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T11:07+0300
2026-11-05T11:07+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России за январь-сентябрь текущего года выдала 10 385 предписаний об устранении нарушений в сфере закупок, говорится в сообщении ведомства. "С начала года ФАС выдала 10 385 предписаний об устранении нарушений в сфере закупок... За этот период ведомство провело 9 730 плановых и внеплановых проверок, в рамках которых проверило 13 981 процедуру определения поставщика, что на 34,6% меньше чем за аналогичный период 2025 года. При этом доля закупок, в которых по результатам проведенных проверок выявлены нарушения, составила 33,3%, что на 11,5% больше, чем в 2025 году" - сообщили в ФАС. Кроме того, ФАС приняла 11 652 решения о включении информации в реестр недобросовестных поставщиков (РНП), в 9 960 случаях (85,5%) причиной стало расторжение контрактов. По фактам нарушений возбуждено 19 522 административных дела, выдано 4 270 постановлений о назначении штрафов на общую сумму 62,8 миллиона рублей. В ведомстве подчеркнули, что постоянно работают над повышением прозрачности конкурсных процедур и обеспечением недискриминационного доступа участников к государственным и муниципальным закупкам.
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бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
11:07 05.11.2026
 
ФАС выдала 10 385 предписаний об устранении нарушений в сфере закупок

ФАС выдала 10 385 предписаний об устранении нарушений в сфере закупок

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России за январь-сентябрь текущего года выдала 10 385 предписаний об устранении нарушений в сфере закупок, говорится в сообщении ведомства.
"С начала года ФАС выдала 10 385 предписаний об устранении нарушений в сфере закупок... За этот период ведомство провело 9 730 плановых и внеплановых проверок, в рамках которых проверило 13 981 процедуру определения поставщика, что на 34,6% меньше чем за аналогичный период 2025 года. При этом доля закупок, в которых по результатам проведенных проверок выявлены нарушения, составила 33,3%, что на 11,5% больше, чем в 2025 году" - сообщили в ФАС.
Кроме того, ФАС приняла 11 652 решения о включении информации в реестр недобросовестных поставщиков (РНП), в 9 960 случаях (85,5%) причиной стало расторжение контрактов. По фактам нарушений возбуждено 19 522 административных дела, выдано 4 270 постановлений о назначении штрафов на общую сумму 62,8 миллиона рублей.
В ведомстве подчеркнули, что постоянно работают над повышением прозрачности конкурсных процедур и обеспечением недискриминационного доступа участников к государственным и муниципальным закупкам.
 
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