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Суд в Финляндии приговорил капитана судна Fitburg к 3,5 годам тюрьмы - 05.11.2026, ПРАЙМ
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Суд в Финляндии приговорил капитана судна Fitburg к 3,5 годам тюрьмы
Суд в Финляндии приговорил капитана судна Fitburg к 3,5 годам тюрьмы - 05.11.2026, ПРАЙМ
Суд в Финляндии приговорил капитана судна Fitburg к 3,5 годам тюрьмы
Суд в Финляндии приговорил российского капитана судна Fitburg Андрея Максименко к 3,5 годам лишения свободы по обвинению в повреждении кабелей в Финском заливе... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T12:08+0300
2026-11-05T12:23+0300
бизнес
общество
хельсинки
финский залив
азербайджан
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Суд в Финляндии приговорил российского капитана судна Fitburg Андрея Максименко к 3,5 годам лишения свободы по обвинению в повреждении кабелей в Финском заливе в декабре 2025 года, следует из решения суда, поступившего в распоряжение РИА Новости."Окружной суд приговорил капитана к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы, а боцмана - к 2 годам и 10 месяцам лишения свободы", - сказано в документе.Суд также постановил взять обвиняемых под стражу. Ранее в отношении них действовал запрет на выезд из страны.Рассмотрение дела ранее прошло в Окружном суде Хельсинки. Российский капитан судна Максименко и боцман - гражданин Азербайджана - обвинялись в повреждении кабелей в Финском заливе в декабре 2025 года. Прокуроры запросили для них не менее 2,5 лет лишения свободы. Российский капитан судна отверг предъявленные ему обвинения.Грузовое судно Finburg, шедшее под флагом Сент-Винсента и Гренадин с восемью гражданами России в составе экипажа, было задержано финскими правоохранителями по подозрению в повреждении подводных кабелей в Финском заливе. В январе оно покинуло Финляндию, однако три россиянина - капитан и два помощника - оставались в стране под запретом на выезд.Посольство России в Хельсинки ранее заявило РИА Новости, что консульские сотрудники поддерживают постоянный контакт с остающимися в стране российскими моряками с судна Fitburg, а также с вовлеченными в процесс юристами.
хельсинки
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бизнес, общество , хельсинки, финский залив, азербайджан
Бизнес, Общество , Хельсинки, Финский залив, АЗЕРБАЙДЖАН
12:08 05.11.2026 (обновлено: 12:23 05.11.2026)
 
Суд в Финляндии приговорил капитана судна Fitburg к 3,5 годам тюрьмы

Капитана судна Fitburg Максименко приговорили к 3,5 годам колонии за повреждение кабелей

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Суд в Финляндии приговорил российского капитана судна Fitburg Андрея Максименко к 3,5 годам лишения свободы по обвинению в повреждении кабелей в Финском заливе в декабре 2025 года, следует из решения суда, поступившего в распоряжение РИА Новости.
"Окружной суд приговорил капитана к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы, а боцмана - к 2 годам и 10 месяцам лишения свободы", - сказано в документе.
Суд также постановил взять обвиняемых под стражу. Ранее в отношении них действовал запрет на выезд из страны.
Рассмотрение дела ранее прошло в Окружном суде Хельсинки. Российский капитан судна Максименко и боцман - гражданин Азербайджана - обвинялись в повреждении кабелей в Финском заливе в декабре 2025 года. Прокуроры запросили для них не менее 2,5 лет лишения свободы. Российский капитан судна отверг предъявленные ему обвинения.
Грузовое судно Finburg, шедшее под флагом Сент-Винсента и Гренадин с восемью гражданами России в составе экипажа, было задержано финскими правоохранителями по подозрению в повреждении подводных кабелей в Финском заливе. В январе оно покинуло Финляндию, однако три россиянина - капитан и два помощника - оставались в стране под запретом на выезд.
Посольство России в Хельсинки ранее заявило РИА Новости, что консульские сотрудники поддерживают постоянный контакт с остающимися в стране российскими моряками с судна Fitburg, а также с вовлеченными в процесс юристами.
 
БизнесОбществоХельсинкиФинский заливАЗЕРБАЙДЖАН
 
 
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