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Bloomberg: Францию накрыла новая волна протестов и бюджетный тупик - 05.11.2026, ПРАЙМ
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Bloomberg: Францию накрыла новая волна протестов и бюджетный тупик
Bloomberg: Францию накрыла новая волна протестов и бюджетный тупик - 05.11.2026, ПРАЙМ
Bloomberg: Францию накрыла новая волна протестов и бюджетный тупик
Франция готовится ко дню забастовок и демонстраций из-за стоимости жизни: протесты длятся уже больше месяца, а парламентские переговоры по бюджету на следующий... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T12:25+0300
2026-11-05T12:25+0300
мировая экономика
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МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Франция готовится ко дню забастовок и демонстраций из-за стоимости жизни: протесты длятся уже больше месяца, а парламентские переговоры по бюджету на следующий год остаются в тупике, пишет Bloomberg.Основные профсоюзы госсектора и частных компаний призвали к общенациональной мобилизации, объединяя разные источники недовольства — от движения "Желтые жилеты", возникшего в 2018 году, до школьников, начавших протесты в сентябре против переполненных классов и нехватки учителей. Среди требований — повышение минимальной заработной платы выше запланированного."Требования движения старшеклассников и учеников не должны зависеть от принятия бюджетного законопроекта. Правительство может ответить, быстро открыв дополнительные кредиты", — написал лидер финансового комитета Национального собрания Эрик Кокерель.Как отмечает агентство, политический фон едва ли способствует компромиссу: за шесть месяцев до президентских выборов критики Эммануэля Макрона стремятся направить общественное недовольство на укрепление своих платформ. Марин Ле Пен делает упор на закон и порядок, Жан-Люк Меланшон — на социальные вопросы и полицейское насилие, а сам Макрон винит рост цен на энергоносители, соцсети и "ультралевых". Около 70 тысяч полицейских будут мобилизованы. В четверг SNCF ожидает нарушения движения на местных и региональных линиях, парижская префектура закрыла как минимум 25 станций метро, докеры объявили забастовку, а в начальных школах, по оценке Минобразования, бастуют около 18% персонала.На этом фоне финансовая неопределенность проникла на рынки: спред между доходностью 10-летних облигаций Франции и Германии достиг 178 базисных пунктов против 85 в начале сентября — максимум с долгового кризиса еврозоны 2011 года. Национальное собрание отклонило бюджетный законопроект в первом чтении, и теперь оригинальный проект уйдет в Сенат.
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мировая экономика, франция, эммануэль макрон, bloomberg, sncf, марин ле пен, германия
Мировая экономика, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, Bloomberg, SNCF, Марин Ле Пен, ГЕРМАНИЯ
12:25 05.11.2026
 
Bloomberg: Францию накрыла новая волна протестов и бюджетный тупик

Bloomberg: профсоюзы Франции призвали к общенациональной забастовке из-за стоимости жизни

© РИА Новости . Жюльен Маттиа | Перейти в медиабанкУчастник уличных беспорядков в Париже
Участник уличных беспорядков в Париже - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2026
© РИА Новости . Жюльен Маттиа
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МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Франция готовится ко дню забастовок и демонстраций из-за стоимости жизни: протесты длятся уже больше месяца, а парламентские переговоры по бюджету на следующий год остаются в тупике, пишет Bloomberg.
Основные профсоюзы госсектора и частных компаний призвали к общенациональной мобилизации, объединяя разные источники недовольства — от движения "Желтые жилеты", возникшего в 2018 году, до школьников, начавших протесты в сентябре против переполненных классов и нехватки учителей. Среди требований — повышение минимальной заработной платы выше запланированного.
"Требования движения старшеклассников и учеников не должны зависеть от принятия бюджетного законопроекта. Правительство может ответить, быстро открыв дополнительные кредиты", — написал лидер финансового комитета Национального собрания Эрик Кокерель.
Как отмечает агентство, политический фон едва ли способствует компромиссу: за шесть месяцев до президентских выборов критики Эммануэля Макрона стремятся направить общественное недовольство на укрепление своих платформ. Марин Ле Пен делает упор на закон и порядок, Жан-Люк Меланшон — на социальные вопросы и полицейское насилие, а сам Макрон винит рост цен на энергоносители, соцсети и "ультралевых".
Около 70 тысяч полицейских будут мобилизованы. В четверг SNCF ожидает нарушения движения на местных и региональных линиях, парижская префектура закрыла как минимум 25 станций метро, докеры объявили забастовку, а в начальных школах, по оценке Минобразования, бастуют около 18% персонала.
На этом фоне финансовая неопределенность проникла на рынки: спред между доходностью 10-летних облигаций Франции и Германии достиг 178 базисных пунктов против 85 в начале сентября — максимум с долгового кризиса еврозоны 2011 года. Национальное собрание отклонило бюджетный законопроект в первом чтении, и теперь оригинальный проект уйдет в Сенат.
 
Мировая экономикаФРАНЦИЯЭммануэль МакронBloombergSNCFМарин Ле ПенГЕРМАНИЯ
 
 
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