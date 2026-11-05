https://1prime.ru/20261105/frantsiya-874947707.html

Более 250 тысяч человек вышли на протесты во Франции

Более 250 тысяч человек вышли на протесты во Франции - 05.11.2026, ПРАЙМ

Более 250 тысяч человек вышли на протесты во Франции

Более 250 тысяч человек вышли на улицы Франции, чтобы принять участие в общенациональной демонстрации, заявила глава одного из крупнейших профсоюзов страны... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T15:51+0300

2026-11-05T15:51+0300

2026-11-05T15:51+0300

общество

франция

париж

мвд

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ПАРИЖ, 5 ноя - ПРАЙМ. Более 250 тысяч человек вышли на улицы Франции, чтобы принять участие в общенациональной демонстрации, заявила глава одного из крупнейших профсоюзов страны "Общая конфедерация труда" (CGT) Софи Бине. "К 13.00 (15.00 мск) мы насчитываем более 250 тысяч манифестантов в примерно 70 городах", - сказала она журналистам. По ее словам, в общем заявлено 260 протестных акций в разных городах страны. Как она утверждает, в течение дня число демонстрантов значительно возрастет. По данным МВД страны, число протестующих к 13:00 достигло 270 тысяч, не считая Париж.Во Франции в четверг проходит общенациональная демонстрация по призыву крупнейших профсоюзов страны. Власти ожидают в регионах до 700 тысяч протестующих, а также до 80 тысяч человек в столице. В МВД страны заявляли, что задействуют порядка 70 тысяч правоохранителей для обеспечения правопорядка. Протесты начались во Франции в середине сентября, когда на улицы в пригородах Парижа вышли старшеклассники, требующие улучшения состояния школ. Позднее к ним примкнули недовольные повышением цен в стране, а акции распространились на другие регионы.

франция

париж

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общество , франция, париж, мвд