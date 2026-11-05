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Во Франции число манифестантов достигло 600 тысяч человек

Во Франции число манифестантов достигло 600 тысяч человек - 05.11.2026, ПРАЙМ

Во Франции число манифестантов достигло 600 тысяч человек

Число манифестантов, вышедших на акции протеста во Франции, достигло 600 тысяч, сообщило министерство внутренних дел Франции. | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T21:14+0300

2026-11-05T21:14+0300

2026-11-05T21:14+0300

общество

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ПАРИЖ, 5 ноя - ПРАЙМ. Число манифестантов, вышедших на акции протеста во Франции, достигло 600 тысяч, сообщило министерство внутренних дел Франции. "По предварительной оценке МВД Франции, в демонстрациях по всей стране приняли участие 600 тысяч человек", - говорится в сообщении. В МВД отметили, что окончательное число будет опубликовано вечером. Во Франции в четверг проходит общенациональная демонстрация по призыву крупнейших профсоюзов страны. Полиция начала применять против демонстрантов слезоточивый газ и водометы. Некоторые из участников акций получили ранения из-за действий силовиков. Протесты начались во Франции в середине сентября, когда на улицы в пригородах Парижа вышли старшеклассники, требующие улучшения состояния школ. Позднее к ним примкнули недовольные повышением цен в стране, а акции распространились на другие регионы.

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общество , франция, мвд