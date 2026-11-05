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GAC Toyota представила план отзыва более 120 тысяч автомобилей в Китае

GAC Toyota представила план отзыва более 120 тысяч автомобилей в Китае - 05.11.2026, ПРАЙМ

GAC Toyota представила план отзыва более 120 тысяч автомобилей в Китае

GAC Toyota представила план отзыва в Китае более 120 тысяч автомобилей из-за дефектов, следует из данных Государственного управления по регулированию рынка КНР. | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T16:59+0300

2026-11-05T16:59+0300

2026-11-05T16:59+0300

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. GAC Toyota представила план отзыва в Китае более 120 тысяч автомобилей из-за дефектов, следует из данных Государственного управления по регулированию рынка КНР. "Недавно компания GAC Toyota... представила в Государственное управление по регулированию рынка план отзыва", - говорится в сообщении. Начиная с 4 ноября отзыву подлежат 100,1 тысячи автомобилей модели bZ3X, произведенных в период с 27 февраля 2025 по 26 марта 2026. "В автомобилях, входящих в данный отзыв, из-за недостаточно продуманной конструкции гайки крепления тяги переднего стабилизатора может возникать недостаточная осевая сила. При продолжении эксплуатации автомобиля гайка может ослабнуть и издавать посторонний шум", - следует из плана отзыва. Помимо этого, компания отзовет 18,1 тысяч автомобилей модели bZ7, произведенных с 28 октября 2025 по 3 августа 2026, а также 2,9 тысяч автомобилей той же модели, но произведенных с 10 марта по 15 мая этого года. Согласно данным компании, в машинах, произведенных с октября прошлого года, недостаточно продумана программа управления функцией комфортной парковки, из-за чего может быть снижено тормозное усилие. В отзываемых автомобилях, произведенных с марта по май, недостаточно продумана программа управления передней камерой, из-за чего при активации интегрированной функции помощи существует угроза безопасности, поскольку это может привести к непреднамеренному повороту руля. Согласно данным управления, компания бесплатно устранит соответствующие дефекты.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, китай, кнр, toyota, toyota camry