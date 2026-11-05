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Не обсуждается: ЕС отказался закупать российский газ через США, пишут СМИ
Не обсуждается: ЕС отказался закупать российский газ через США, пишут СМИ - 05.11.2026, ПРАЙМ
Не обсуждается: ЕС отказался закупать российский газ через США, пишут СМИ
Евросоюз не планирует возобновлять закупки российского газа, а санкционное давление на Москву, наоборот, может усилиться, пишет EUobserver со ссылкой на... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T18:27+0300
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2026-11-05T18:27+0300
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МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Евросоюз не планирует возобновлять закупки российского газа, а санкционное давление на Москву, наоборот, может усилиться, пишет EUobserver со ссылкой на дипломатов ЕС.Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников писала, что США добиваются возобновления продаж российского газа в Европу через американского посредника, чтобы обойти санкции ЕС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эту публикацию, заявил, что реализация таких планов на данный момент невозможна."ЕС принципиально придерживается стратегии отказа от энергетической зависимости от России", — сообщил изданию один из собеседников.По словам другого дипломата, в Евросоюзе не видят оснований для ослабления санкций в отношении России ни в одном секторе и, наоборот, считают необходимым усилить давление и ввести дополнительные ограничения.Третий источник издания подтвердил, что на переговорах с представителями США вопрос о покупке российского газа не поднимался.В Брюсселе 4–5 ноября прошли консультации высокого уровня по Украине. В них приняли участие советники по нацбезопасности Франции, Германии и Великобритании, а также представители США, Еврокомиссии, НАТО и Всемирного банка.
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россия, сша, газ, европа, ес, украина
Энергетика, РОССИЯ, США, Газ, ЕВРОПА, ЕС, УКРАИНА
Не обсуждается: ЕС отказался закупать российский газ через США, пишут СМИ
EUObserver: ЕС отверг предложение Трампа возобновить закупки российского газа через США
МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ.
Евросоюз не планирует возобновлять закупки российского газа, а санкционное давление на Москву, наоборот, может усилиться, пишет EUobserver
со ссылкой на дипломатов ЕС.
Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников писала, что США добиваются возобновления продаж российского газа в Европу через американского посредника, чтобы обойти санкции ЕС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эту публикацию, заявил, что реализация таких планов на данный момент невозможна.
"ЕС принципиально придерживается стратегии отказа от энергетической зависимости от России", — сообщил изданию один из собеседников.
По словам другого дипломата, в Евросоюзе не видят оснований для ослабления санкций в отношении России ни в одном секторе и, наоборот, считают необходимым усилить давление и ввести дополнительные ограничения.
Третий источник издания подтвердил, что на переговорах с представителями США вопрос о покупке российского газа не поднимался.
В Брюсселе 4–5 ноября прошли консультации высокого уровня по Украине. В них приняли участие советники по нацбезопасности Франции, Германии и Великобритании, а также представители США, Еврокомиссии, НАТО и Всемирного банка.