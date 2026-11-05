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МИД отреагировал на заявления о готовности ЕС отказаться от газа из России

МИД отреагировал на заявления о готовности ЕС отказаться от газа из России - 05.11.2026, ПРАЙМ

МИД отреагировал на заявления о готовности ЕС отказаться от газа из России

Москва следит за заявлениями из стран ЕС о готовности отказаться от российских энергоресурсов, это усугубит ситуацию в этих странах, заявил РИА Новости замглавы | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T19:15+0300

2026-11-05T19:15+0300

2026-11-05T19:15+0300

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ВЕНА, 5 ноя - ПРАЙМ. Москва следит за заявлениями из стран ЕС о готовности отказаться от российских энергоресурсов, это усугубит ситуацию в этих странах, заявил РИА Новости замглавы МИД России Дмитрий Любинский. "Что касается Венгрии, что касается Австрии и многих других европейских стран... громогласные заявления о готовности отказаться от российских энергоресурсов... Мы их все прекрасно знаем, мы за этим внимательно следим, все фиксируем. Они чреваты только усугублением плачевного экономического состояния, в котором находится и экономика, и социальная сфера всех этих стран", - сказал Любинский, комментируя заявления Венгрии о готовности полностью отказаться от российских энергоресурсов. Министр экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань заявил в сентябре, что Будапешт готов выполнить требование Брюсселя по отказу от российского газа с октября 2027 года и якобы располагает альтернативными источниками. Евросоюз продолжает поэтапный отказ от российских энергоресурсов. Принятый в январе 2026 года регламент предусматривает прекращение оставшихся поставок российского СПГ по долгосрочным контрактам с начала 2027 года, а трубопроводного газа - осенью того же года. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов: он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.

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россия, газ, венгрия, австрия, ес, мид рф, европа