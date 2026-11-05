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Секретарь совбеза Ирана сообщил, что обсудил с Путиным поставки газа

Секретарь совбеза Ирана сообщил, что обсудил с Путиным поставки газа - 05.11.2026, ПРАЙМ

Секретарь совбеза Ирана сообщил, что обсудил с Путиным поставки газа

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи сообщил, что обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным вопросы поставок российского газа | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T21:20+0300

2026-11-05T21:20+0300

2026-11-05T21:20+0300

энергетика

россия

иран

владимир путин

дмитрий песков

газ

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ТЕГЕРАН, 5 ноя - ПРАЙМ. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи сообщил, что обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным вопросы поставок российского газа в Иран и создание инфраструктуры для этого. "Обсуждался вопрос коридора (железной дороги - ред.) Решт - Астара. Министр дорог нашей страны в скором времени подпишет исполнительный контракт. Также обсуждался вопрос строительства газопроводов из России в Иран, чтобы Иран смог устранить дефицит газа, а также чтобы мы могли продавать российский газ окружающим странам", - сказал Резаи, его слова приводит иранское гостелевидение IRIB. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин встретился в Кремле с Резаи.

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россия, иран, владимир путин, дмитрий песков, газ