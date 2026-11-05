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"Газпром" в третий раз за ноябрь обновил рекорд поставок газа в Китай

"Газпром" в третий раз за ноябрь обновил рекорд поставок газа в Китай - 05.11.2026, ПРАЙМ

"Газпром" в третий раз за ноябрь обновил рекорд поставок газа в Китай

"Газпром" в третий раз с начала ноября обновил исторический максимум суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Новый рекорд установлен 4... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T12:44+0300

2026-11-05T12:44+0300

2026-11-05T12:44+0300

газ

россия

китай

якутия

ковыктинское месторождение

газпром

сила сибири

cnpc

газопровод "сила сибири"

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МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. "Газпром" в третий раз с начала ноября обновил исторический максимум суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Новый рекорд установлен 4 ноября, сообщила компания.В текущем году "Газпром" уже сообщал о пяти новых рекордах суточных поставок газа в Китай по газопроводу: дважды в январе, один раз в июле и дважды в ноябре — последний раз 3 ноября. Глава компании Алексей Миллер в сентябре на совещании в преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности отмечал, что поставки по "Силе Сибири" в этом году, как и в предыдущие годы, ставят новые суточные рекорды."Сила Сибири" — магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около 3 тысяч километров. Поставки по нему начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии, а через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области. В 2025 году поставки газа по "Силе Сибири" выросли на четверть по сравнению с 2024 годом и достигли проектной мощности, составив 38,8 миллиарда кубометров. Осенью 2025 года "Газпром" и китайская национальная нефтегазовая корпорация CNPC договорились об увеличении поставок по газопроводу с 38 до 44 миллиардов кубометров газа в год.Отдельно продолжается работа над проектом "Сила Сибири 2", который может получить название "Сила Байкала". Как сообщал вице-премьер РФ Александр Новак, смена названия подчеркивает, что маршрут поставок газа из России в Китай будет проходить через южный берег озера Байкал. "Сила Сибири 2" — проект экспортного газопровода с месторождений Западной Сибири через Монголию в Китай. Как ожидается, контракт будет рассчитан на 30 лет. Юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода на 50 миллиардов кубометров в год был подписан в сентябре прошлого года.По итогам визита президента РФ Владимира Путина в Китай в мае пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что прогресс есть, но стороны еще не подошли к "финализации договоренностей". Власти рассчитывают, что "Газпром" и китайская CNPC завершат коммерческие переговоры до конца 2026 года, сообщил в среду Новак.

китай

якутия

ковыктинское месторождение

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газ, россия, китай, якутия, ковыктинское месторождение, газпром, сила сибири, cnpc, газопровод "сила сибири"