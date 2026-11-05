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"Газпром": Европа начала сезон отбора газа из ПХГ сразу высокими темпами

"Газпром": Европа начала сезон отбора газа из ПХГ сразу высокими темпами - 05.11.2026, ПРАЙМ

"Газпром": Европа начала сезон отбора газа из ПХГ сразу высокими темпами

Европа начала сезон отбора газа из подземных хранилищ (ПХГ) сразу высокими темпами, что создает риски для надежного газоснабжения потребителей зимой, сообщил... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T18:48+0300

2026-11-05T18:48+0300

2026-11-05T18:48+0300

газ

европа

газпром

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Европа начала сезон отбора газа из подземных хранилищ (ПХГ) сразу высокими темпами, что создает риски для надежного газоснабжения потребителей зимой, сообщил "Газпром". "Газ из европейских хранилищ уже отбирается высокими темпами. 28-29 октября и 1-2 ноября отборы стали максимальными для этих дней за всю историю наблюдений", - сообщил "Газпром". "Отметим, что высокий темп отбора газа из ПХГ в начале сезона создает предпосылки для снижения их максимальной суточной производительности в осенне-зимнем периоде, особенно в условиях пикового зимнего спроса. Это повышает риски для надежного газоснабжения потребителей", - добавили в компании.

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газ, европа, газпром