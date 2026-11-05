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"Газпром": Европа начала сезон отбора газа из ПХГ сразу высокими темпами - 05.11.2026, ПРАЙМ
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"Газпром": Европа начала сезон отбора газа из ПХГ сразу высокими темпами
"Газпром": Европа начала сезон отбора газа из ПХГ сразу высокими темпами - 05.11.2026, ПРАЙМ
"Газпром": Европа начала сезон отбора газа из ПХГ сразу высокими темпами
Европа начала сезон отбора газа из подземных хранилищ (ПХГ) сразу высокими темпами, что создает риски для надежного газоснабжения потребителей зимой, сообщил... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T18:48+0300
2026-11-05T18:48+0300
газ
европа
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Европа начала сезон отбора газа из подземных хранилищ (ПХГ) сразу высокими темпами, что создает риски для надежного газоснабжения потребителей зимой, сообщил "Газпром". "Газ из европейских хранилищ уже отбирается высокими темпами. 28-29 октября и 1-2 ноября отборы стали максимальными для этих дней за всю историю наблюдений", - сообщил "Газпром". "Отметим, что высокий темп отбора газа из ПХГ в начале сезона создает предпосылки для снижения их максимальной суточной производительности в осенне-зимнем периоде, особенно в условиях пикового зимнего спроса. Это повышает риски для надежного газоснабжения потребителей", - добавили в компании.
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газ, европа, газпром
Газ, ЕВРОПА, Газпром
18:48 05.11.2026
 
"Газпром": Европа начала сезон отбора газа из ПХГ сразу высокими темпами

"Газпром": Европа начала сезон отбора газа из ПХГ сразу высокими темпами

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСтенд компании "Газпром"
Стенд компании Газпром - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2026
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Европа начала сезон отбора газа из подземных хранилищ (ПХГ) сразу высокими темпами, что создает риски для надежного газоснабжения потребителей зимой, сообщил "Газпром".
"Газ из европейских хранилищ уже отбирается высокими темпами. 28-29 октября и 1-2 ноября отборы стали максимальными для этих дней за всю историю наблюдений", - сообщил "Газпром".
"Отметим, что высокий темп отбора газа из ПХГ в начале сезона создает предпосылки для снижения их максимальной суточной производительности в осенне-зимнем периоде, особенно в условиях пикового зимнего спроса. Это повышает риски для надежного газоснабжения потребителей", - добавили в компании.
 
ГазЕВРОПАГазпром
 
 
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