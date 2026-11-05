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В ГД предложили разрешить выбор способа подтверждения банковских операций - 05.11.2026, ПРАЙМ
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В ГД предложили разрешить выбор способа подтверждения банковских операций
В ГД предложили разрешить выбор способа подтверждения банковских операций - 05.11.2026, ПРАЙМ
В ГД предложили разрешить выбор способа подтверждения банковских операций
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили разрешить клиентам банков выбирать способы подтверждения банковских операций. | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T15:58+0300
2026-11-05T15:59+0300
банки
финансы
общество
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили разрешить клиентам банков выбирать способы подтверждения банковских операций. Соответствующее обращение на имя главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной имеется в распоряжении РИА Новости. "Предлагается проработать единые требования, по которым банк предоставляет клиенту возможность заранее выбрать основной и резервный способы подтверждения из безопасных каналов, технически поддерживаемых банком, с переключением на резервный при недоступности основного", - говорится в документе. Депутаты отметили, что изменение настроек следует защищать дополнительной проверкой личности, сохранив за банком право требовать усиленного подтверждения подозрительных операций. Авторы инициативы считают, что такое решение уменьшит число ситуаций, когда законный перевод невозможно завершить из-за недоступности одного канала, без ослабления обязательных антифрод-процедур.
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192
40
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банки, финансы, общество
Банки, Финансы, Общество
15:58 05.11.2026 (обновлено: 15:59 05.11.2026)
 
В ГД предложили разрешить выбор способа подтверждения банковских операций

В Госдуме предложили разрешить клиентам банков выбирать способы подтверждения операций

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили разрешить клиентам банков выбирать способы подтверждения банковских операций.
Соответствующее обращение на имя главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной имеется в распоряжении РИА Новости.
"Предлагается проработать единые требования, по которым банк предоставляет клиенту возможность заранее выбрать основной и резервный способы подтверждения из безопасных каналов, технически поддерживаемых банком, с переключением на резервный при недоступности основного", - говорится в документе.
Депутаты отметили, что изменение настроек следует защищать дополнительной проверкой личности, сохранив за банком право требовать усиленного подтверждения подозрительных операций.
Авторы инициативы считают, что такое решение уменьшит число ситуаций, когда законный перевод невозможно завершить из-за недоступности одного канала, без ослабления обязательных антифрод-процедур.
 
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