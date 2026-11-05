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В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на полеты - 05.11.2026, ПРАЙМ

В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Геленджика, сообщает Росавиация. | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T21:11+0300

2026-11-05T21:11+0300

2026-11-05T21:11+0300

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Геленджика, сообщает Росавиация. "Аэропорт Геленджика. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении. Отмечается, что, согласно действующему NOTAM, аэропорт Геленджика принимает и отправляет рейсы с 8.30 до 20.00.

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бизнес, геленджик, росавиация