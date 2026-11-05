https://1prime.ru/20261105/gelendzhik-874963897.html
В аэропорту Геленджика сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В аэропорту Геленджика сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 05.11.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Геленджика сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Геленджика, сообщила Росавиация. | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T21:29+0300
2026-11-05T21:29+0300
2026-11-05T21:29+0300
бизнес
геленджик
росавиация
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Геленджика, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Геленджик. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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бизнес, геленджик, росавиация
Бизнес, Геленджик, Росавиация
В аэропорту Геленджика сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Росавиация: в аэропорту Геленджика сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов