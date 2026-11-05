https://1prime.ru/20261105/germanija-874945043.html

В Германии раскритиковали политику канцлера Мерца в сфере энергетики

В Германии раскритиковали политику канцлера Мерца в сфере энергетики - 05.11.2026, ПРАЙМ

В Германии раскритиковали политику канцлера Мерца в сфере энергетики

Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель раскритиковала политику канцлера ФРГ Фридриха Мерца в сфере энергетики на фоне... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T14:43+0300

2026-11-05T14:43+0300

2026-11-05T14:43+0300

газ

германия

фрг

алиса вайдель

фридрих мерц

bosch

handelsblatt

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель раскритиковала политику канцлера ФРГ Фридриха Мерца в сфере энергетики на фоне крупных сокращений рабочих мест у немецкого поставщика автокомплектующих Bosch. Ранее издание Handelsblatt сообщило о том, что Bosch в общей сложности сократит 24 тысячи рабочих мест к 2032 году на фоне кризиса автопромышленности в Германии и конкуренции с китайскими производителями. "Де-факто продолжающийся запрет на двигатели внутреннего сгорания и глупейшая энергетическая политика в мире - Мерц ведет нашу страну все дальше в пропасть", - написала Вайдель в соцсети X, комментируя новость о новых сокращениях в Bosch. Ранее Вайдель уже говорила о том, что из-за отключения АЭС и перехода на энергию солнца и ветра, которая в силу природных условий не может гарантировать стабильного энергообеспечения, Германия вынуждена импортировать дорогостоящую электроэнергию из соседних стран.

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газ, германия, фрг, алиса вайдель, фридрих мерц, bosch, handelsblatt