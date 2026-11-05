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В Германии раскритиковали политику канцлера Мерца в сфере энергетики - 05.11.2026, ПРАЙМ
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В Германии раскритиковали политику канцлера Мерца в сфере энергетики
В Германии раскритиковали политику канцлера Мерца в сфере энергетики - 05.11.2026, ПРАЙМ
В Германии раскритиковали политику канцлера Мерца в сфере энергетики
Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель раскритиковала политику канцлера ФРГ Фридриха Мерца в сфере энергетики на фоне... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T14:43+0300
2026-11-05T14:43+0300
газ
германия
фрг
алиса вайдель
фридрих мерц
bosch
handelsblatt
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель раскритиковала политику канцлера ФРГ Фридриха Мерца в сфере энергетики на фоне крупных сокращений рабочих мест у немецкого поставщика автокомплектующих Bosch. Ранее издание Handelsblatt сообщило о том, что Bosch в общей сложности сократит 24 тысячи рабочих мест к 2032 году на фоне кризиса автопромышленности в Германии и конкуренции с китайскими производителями. "Де-факто продолжающийся запрет на двигатели внутреннего сгорания и глупейшая энергетическая политика в мире - Мерц ведет нашу страну все дальше в пропасть", - написала Вайдель в соцсети X, комментируя новость о новых сокращениях в Bosch. Ранее Вайдель уже говорила о том, что из-за отключения АЭС и перехода на энергию солнца и ветра, которая в силу природных условий не может гарантировать стабильного энергообеспечения, Германия вынуждена импортировать дорогостоящую электроэнергию из соседних стран.
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газ, германия, фрг, алиса вайдель, фридрих мерц, bosch, handelsblatt
Газ, ГЕРМАНИЯ, ФРГ, Алиса Вайдель, Фридрих Мерц, Bosch, Handelsblatt
14:43 05.11.2026
 
В Германии раскритиковали политику канцлера Мерца в сфере энергетики

Вайдель раскритиковала политику Мерца в сфере энергетики на фоне сокращений в Bosch

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель раскритиковала политику канцлера ФРГ Фридриха Мерца в сфере энергетики на фоне крупных сокращений рабочих мест у немецкого поставщика автокомплектующих Bosch.
Ранее издание Handelsblatt сообщило о том, что Bosch в общей сложности сократит 24 тысячи рабочих мест к 2032 году на фоне кризиса автопромышленности в Германии и конкуренции с китайскими производителями.
"Де-факто продолжающийся запрет на двигатели внутреннего сгорания и глупейшая энергетическая политика в мире - Мерц ведет нашу страну все дальше в пропасть", - написала Вайдель в соцсети X, комментируя новость о новых сокращениях в Bosch.
Ранее Вайдель уже говорила о том, что из-за отключения АЭС и перехода на энергию солнца и ветра, которая в силу природных условий не может гарантировать стабильного энергообеспечения, Германия вынуждена импортировать дорогостоящую электроэнергию из соседних стран.
 
ГазГЕРМАНИЯФРГАлиса ВайдельФридрих МерцBoschHandelsblatt
 
 
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