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Россия готова к обсуждению возобновления поставок газа в ФРГ
Россия готова к обсуждению возобновления поставок газа в ФРГ - 05.11.2026, ПРАЙМ
Россия готова к обсуждению возобновления поставок газа в ФРГ
Россия готова к обсуждению возможности возобновления поставок энергоносителей в ФРГ, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T08:48+0300
2026-11-05T08:48+0300
2026-11-05T08:48+0300
газ
россия
германия
алиса вайдель
мид рф
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Россия готова к обсуждению возможности возобновления поставок энергоносителей в ФРГ, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. "Что касается обсуждения возможностей возобновления поставок энергоносителей, то российская сторона неоднократно заявляла об отсутствии препятствий для соответствующего диалога", - сказал дипломат, комментируя сообщения агентства Рейтер о подготовке в следующем году встречи представителей российской власти и партии "Альтернатива для Германии" для обсуждения возобновления поставок газа. Ранее сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель заявила, что Германии снова нужны ископаемые энергоносители, и подчеркнула необходимость возобновить поставки российского газа в ФРГ.
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газ, россия, германия, алиса вайдель, мид рф
Газ, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, Алиса Вайдель, МИД РФ
Россия готова к обсуждению возобновления поставок газа в ФРГ
МИД: Россия готова к обсуждению возобновления поставок газа в ФРГ