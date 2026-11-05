https://1prime.ru/20261105/germaniya-874932748.html

Россия готова к обсуждению возобновления поставок газа в ФРГ

Россия готова к обсуждению возобновления поставок газа в ФРГ - 05.11.2026, ПРАЙМ

Россия готова к обсуждению возобновления поставок газа в ФРГ

Россия готова к обсуждению возможности возобновления поставок энергоносителей в ФРГ, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T08:48+0300

2026-11-05T08:48+0300

2026-11-05T08:48+0300

газ

россия

германия

алиса вайдель

мид рф

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Россия готова к обсуждению возможности возобновления поставок энергоносителей в ФРГ, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. "Что касается обсуждения возможностей возобновления поставок энергоносителей, то российская сторона неоднократно заявляла об отсутствии препятствий для соответствующего диалога", - сказал дипломат, комментируя сообщения агентства Рейтер о подготовке в следующем году встречи представителей российской власти и партии "Альтернатива для Германии" для обсуждения возобновления поставок газа. Ранее сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель заявила, что Германии снова нужны ископаемые энергоносители, и подчеркнула необходимость возобновить поставки российского газа в ФРГ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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газ, россия, германия, алиса вайдель, мид рф