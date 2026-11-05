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Поездки Зеленского в Берлин слишком дорого обходятся немцам, заявили в АдГ - 05.11.2026, ПРАЙМ
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Поездки Зеленского в Берлин слишком дорого обходятся немцам, заявили в АдГ
Поездки Зеленского в Берлин слишком дорого обходятся немцам, заявили в АдГ - 05.11.2026, ПРАЙМ
Поездки Зеленского в Берлин слишком дорого обходятся немцам, заявили в АдГ
Поездки Владимира Зеленского в Берлин, также как и визиты членов правительства Германии в Киев, обходятся немецким налогоплательщикам слишком дорого, заявил... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T22:45+0300
2026-11-05T22:45+0300
мировая экономика
германия
киев
берлин
владимир зеленский
фридрих мерц
адг
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БЕРЛИН, 5 ноя - ПРАЙМ. Поездки Владимира Зеленского в Берлин, также как и визиты членов правительства Германии в Киев, обходятся немецким налогоплательщикам слишком дорого, заявил сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла. "Можно сказать прямо: если член федерального правительства едет в Киев или, наоборот, Зеленский приезжает в Берлин, то мы знаем, что это обойдется слишком дорого", - заявил Крупалла в интервью, опубликованном на YouTube-канале фракции АдГ в бундестаге. Крупалла отметил, что немецкие налогоплательщики не понимают, почему власти ФРГ выделяют деньги Киеву, когда им самим приходится экономить. Политик добавил, что у многих немцев зимой батареи остаются холодными, потому что они не могут позволить себе заплатить за отопление. Сопредседатель АдГ раскритиковал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что финансирование Киева якобы не отражается на жизни немцев. Крупалла указал на то, что в реальности в ФРГ ради этого сокращаются расходы на социальную сферу. Ранее глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер рассказал РИА Новости, что немцы недовольны постоянными поездками руководства страны в Киев и передачей Украине денег, которые нужны самой Германии. По его словам, все в Германии понимают, что из-за поддержки Киева стране приходится урезать расходы на здравоохранение, пенсионные выплаты, ремонт инфраструктуры. Россия неоднократно заявляла, что продолжение западного финансирования и вооружения Украины затягивает конфликт и препятствует его дипломатическому урегулированию.
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мировая экономика, германия, киев, берлин, владимир зеленский, фридрих мерц, адг
Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, Киев, Берлин, Владимир Зеленский, Фридрих Мерц, АдГ
22:45 05.11.2026
 
Поездки Зеленского в Берлин слишком дорого обходятся немцам, заявили в АдГ

Крупалла: поездки Зеленского в Берлин слишком дорого обходятся немецким налогоплательщикам

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БЕРЛИН, 5 ноя - ПРАЙМ. Поездки Владимира Зеленского в Берлин, также как и визиты членов правительства Германии в Киев, обходятся немецким налогоплательщикам слишком дорого, заявил сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла.
"Можно сказать прямо: если член федерального правительства едет в Киев или, наоборот, Зеленский приезжает в Берлин, то мы знаем, что это обойдется слишком дорого", - заявил Крупалла в интервью, опубликованном на YouTube-канале фракции АдГ в бундестаге.
Крупалла отметил, что немецкие налогоплательщики не понимают, почему власти ФРГ выделяют деньги Киеву, когда им самим приходится экономить. Политик добавил, что у многих немцев зимой батареи остаются холодными, потому что они не могут позволить себе заплатить за отопление.
Сопредседатель АдГ раскритиковал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что финансирование Киева якобы не отражается на жизни немцев. Крупалла указал на то, что в реальности в ФРГ ради этого сокращаются расходы на социальную сферу.
Ранее глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер рассказал РИА Новости, что немцы недовольны постоянными поездками руководства страны в Киев и передачей Украине денег, которые нужны самой Германии. По его словам, все в Германии понимают, что из-за поддержки Киева стране приходится урезать расходы на здравоохранение, пенсионные выплаты, ремонт инфраструктуры.
Россия неоднократно заявляла, что продолжение западного финансирования и вооружения Украины затягивает конфликт и препятствует его дипломатическому урегулированию.
 
Мировая экономикаГЕРМАНИЯКиевБерлинВладимир ЗеленскийФридрих МерцАдГ
 
 
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