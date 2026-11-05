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Глава ЕЦБ объяснила, чем осложняется оценка ситуации в экономике еврозоны - 05.11.2026, ПРАЙМ
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Глава ЕЦБ объяснила, чем осложняется оценка ситуации в экономике еврозоны
Глава ЕЦБ объяснила, чем осложняется оценка ситуации в экономике еврозоны - 05.11.2026, ПРАЙМ
Глава ЕЦБ объяснила, чем осложняется оценка ситуации в экономике еврозоны
Оценка текущей экономической ситуации в еврозоне осложняется одновременным ростом цен на энергоносители и развитием искусственного интеллекта, которые действуют | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T21:02+0300
2026-11-05T21:07+0300
мировая экономика
кристин лагард
ецб
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874962865.jpg?1793902027
БЕРЛИН, 5 ноя – ПРАЙМ. Оценка текущей экономической ситуации в еврозоне осложняется одновременным ростом цен на энергоносители и развитием искусственного интеллекта, которые действуют в противоположных направлениях, заявила глава Европейского центрального банка Кристин Лагард. "Текущая ситуация осложняется энергетическим шоком и искусственным интеллектом, которые действуют в противоположных направлениях", - заявила Лагард на мероприятии, организованном Osservatorio for independent thinking ("Обсерваторией независимого мышления") в Милане, ее слова приводит портал FXStreet. Лагард отметила, что высокие цены на энергоносители тормозят экономический рост и вызывают увеличение цен. В то же время, по ее словам, развитие ИИ стимулирует инвестиционный спрос и способствует повышению устойчивости экономики еврозоны, сообщает агентство Рейтер. "Разобраться, какой из шоков - связанный с предложением или со спросом - является определяющим, очень сложно", - приводит слова Лагард Рейтер. Глава ЕЦБ подчеркнула, что регулятор обязан принять необходимые меры, чтобы не допустить выхода инфляции из-под контроля. На выступлении Лагард также указала на необходимость обращать внимание на вторичные эффекты от энергетического шока, говорится в сообщении агентства.
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192
40
192
40
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5
4.7
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мировая экономика, кристин лагард, ецб
Мировая экономика, Кристин Лагард, ЕЦБ
21:02 05.11.2026 (обновлено: 21:07 05.11.2026)
 
Глава ЕЦБ объяснила, чем осложняется оценка ситуации в экономике еврозоны

Лагард: оценка ситуации в экономике еврозоны осложнена энергетическим шоком и влиянием ИИ

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БЕРЛИН, 5 ноя – ПРАЙМ. Оценка текущей экономической ситуации в еврозоне осложняется одновременным ростом цен на энергоносители и развитием искусственного интеллекта, которые действуют в противоположных направлениях, заявила глава Европейского центрального банка Кристин Лагард.
"Текущая ситуация осложняется энергетическим шоком и искусственным интеллектом, которые действуют в противоположных направлениях", - заявила Лагард на мероприятии, организованном Osservatorio for independent thinking ("Обсерваторией независимого мышления") в Милане, ее слова приводит портал FXStreet.
Лагард отметила, что высокие цены на энергоносители тормозят экономический рост и вызывают увеличение цен. В то же время, по ее словам, развитие ИИ стимулирует инвестиционный спрос и способствует повышению устойчивости экономики еврозоны, сообщает агентство Рейтер.
"Разобраться, какой из шоков - связанный с предложением или со спросом - является определяющим, очень сложно", - приводит слова Лагард Рейтер.
Глава ЕЦБ подчеркнула, что регулятор обязан принять необходимые меры, чтобы не допустить выхода инфляции из-под контроля. На выступлении Лагард также указала на необходимость обращать внимание на вторичные эффекты от энергетического шока, говорится в сообщении агентства.
 
Мировая экономикаКристин ЛагардЕЦБ
 
 
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