https://1prime.ru/20261105/glava-874962865.html

Глава ЕЦБ объяснила, чем осложняется оценка ситуации в экономике еврозоны

Глава ЕЦБ объяснила, чем осложняется оценка ситуации в экономике еврозоны - 05.11.2026, ПРАЙМ

Глава ЕЦБ объяснила, чем осложняется оценка ситуации в экономике еврозоны

Оценка текущей экономической ситуации в еврозоне осложняется одновременным ростом цен на энергоносители и развитием искусственного интеллекта, которые действуют | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T21:02+0300

2026-11-05T21:02+0300

2026-11-05T21:07+0300

мировая экономика

кристин лагард

ецб

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БЕРЛИН, 5 ноя – ПРАЙМ. Оценка текущей экономической ситуации в еврозоне осложняется одновременным ростом цен на энергоносители и развитием искусственного интеллекта, которые действуют в противоположных направлениях, заявила глава Европейского центрального банка Кристин Лагард. "Текущая ситуация осложняется энергетическим шоком и искусственным интеллектом, которые действуют в противоположных направлениях", - заявила Лагард на мероприятии, организованном Osservatorio for independent thinking ("Обсерваторией независимого мышления") в Милане, ее слова приводит портал FXStreet. Лагард отметила, что высокие цены на энергоносители тормозят экономический рост и вызывают увеличение цен. В то же время, по ее словам, развитие ИИ стимулирует инвестиционный спрос и способствует повышению устойчивости экономики еврозоны, сообщает агентство Рейтер. "Разобраться, какой из шоков - связанный с предложением или со спросом - является определяющим, очень сложно", - приводит слова Лагард Рейтер. Глава ЕЦБ подчеркнула, что регулятор обязан принять необходимые меры, чтобы не допустить выхода инфляции из-под контроля. На выступлении Лагард также указала на необходимость обращать внимание на вторичные эффекты от энергетического шока, говорится в сообщении агентства.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, кристин лагард, ецб