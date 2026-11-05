https://1prime.ru/20261105/golikova-874940054.html
В России начали применять российскую онковакцину "CaTeVac"
В России начали применять российскую онковакцину "CaTeVac" - 05.11.2026, ПРАЙМ
В России начали применять российскую онковакцину "CaTeVac"
Доклинические исследования отечественной дендритно-клеточной онковакцины "CaTeVac" завершены, начать ее применение планируют с 2027 года у больных с саркомами... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T12:25+0300
2026-11-05T12:25+0300
2026-11-05T12:25+0300
здоровье
общество
татьяна голикова
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874940054.jpg?1793870733
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Доклинические исследования отечественной дендритно-клеточной онковакцины "CaTeVac" завершены, начать ее применение планируют с 2027 года у больных с саркомами мягких тканей, сообщили в пресс-службе аппарата вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. Голикова провела заседание проектного комитета по нацпроекту "Новые технологии сбережения здоровья". "Успешно завершены доклинические исследования, оформляются документы для получения разрешения на производство и клиническое применение дендритно-клеточной онковакцины "CaTeVac" .... Начать применение продукта предполагается с 2027 года у больных с саркомами мягких тканей", - сообщили в аппарате. Уточняется, что отечественная разработка направлена на обучение иммунной системы пациента распознавать и уничтожать клетки опухоли. В последующем продукт может использоваться для лечения меланомы, рака почки, первичных опухолей ЦНС, злокачественных солидных опухолей с исчерпанными возможностями стандартной терапии.
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здоровье, общество , татьяна голикова
Здоровье, Общество , Татьяна Голикова
В России начали применять российскую онковакцину "CaTeVac"
Голикова: онковакцину "CaTeVac" планируют начать применять с 2027 года
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Доклинические исследования отечественной дендритно-клеточной онковакцины "CaTeVac" завершены, начать ее применение планируют с 2027 года у больных с саркомами мягких тканей, сообщили в пресс-службе аппарата вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
Голикова
провела заседание проектного комитета по нацпроекту "Новые технологии сбережения здоровья".
"Успешно завершены доклинические исследования, оформляются документы для получения разрешения на производство и клиническое применение дендритно-клеточной онковакцины "CaTeVac" .... Начать применение продукта предполагается с 2027 года у больных с саркомами мягких тканей", - сообщили в аппарате.
Уточняется, что отечественная разработка направлена на обучение иммунной системы пациента распознавать и уничтожать клетки опухоли. В последующем продукт может использоваться для лечения меланомы, рака почки, первичных опухолей ЦНС, злокачественных солидных опухолей с исчерпанными возможностями стандартной терапии.