https://1prime.ru/20261105/golikova-874940054.html

В России начали применять российскую онковакцину "CaTeVac"

В России начали применять российскую онковакцину "CaTeVac" - 05.11.2026, ПРАЙМ

В России начали применять российскую онковакцину "CaTeVac"

Доклинические исследования отечественной дендритно-клеточной онковакцины "CaTeVac" завершены, начать ее применение планируют с 2027 года у больных с саркомами... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T12:25+0300

2026-11-05T12:25+0300

2026-11-05T12:25+0300

здоровье

общество

татьяна голикова

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874940054.jpg?1793870733

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Доклинические исследования отечественной дендритно-клеточной онковакцины "CaTeVac" завершены, начать ее применение планируют с 2027 года у больных с саркомами мягких тканей, сообщили в пресс-службе аппарата вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. Голикова провела заседание проектного комитета по нацпроекту "Новые технологии сбережения здоровья". "Успешно завершены доклинические исследования, оформляются документы для получения разрешения на производство и клиническое применение дендритно-клеточной онковакцины "CaTeVac" .... Начать применение продукта предполагается с 2027 года у больных с саркомами мягких тканей", - сообщили в аппарате. Уточняется, что отечественная разработка направлена на обучение иммунной системы пациента распознавать и уничтожать клетки опухоли. В последующем продукт может использоваться для лечения меланомы, рака почки, первичных опухолей ЦНС, злокачественных солидных опухолей с исчерпанными возможностями стандартной терапии.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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здоровье, общество , татьяна голикова