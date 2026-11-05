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Суд привлек структуры Google к ответственности на 91,5 квинтиллиона рублей - 05.11.2026, ПРАЙМ
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Суд привлек структуры Google к ответственности на 91,5 квинтиллиона рублей
Суд привлек структуры Google к ответственности на 91,5 квинтиллиона рублей - 05.11.2026, ПРАЙМ
Суд привлек структуры Google к ответственности на 91,5 квинтиллиона рублей
Арбитражный суд Москвы привлек к субсидиарной ответственности по долгам разорившегося российского ООО "Гугл" три иностранные структуры Google, которые должны... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T14:59+0300
2026-11-05T15:37+0300
бизнес
технологии
москва
гугл
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МОСКВА, 5 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы привлек к субсидиарной ответственности по долгам разорившегося российского ООО "Гугл" три иностранные структуры Google, которые должны отвечать в пределах более 91,5 квинтиллиона рублей (20-значное число), передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Суд удовлетворил соответствующее заявление конкурсного управляющего "Гугла" Валерия Таляровского к американским Google International LLC (материнской для "Гугла"), Google LLC и ирландской Google Ireland."Признать доказанным наличие оснований для привлечения компаний… солидарно к субсидиарной ответственности по обязательствам должника ООО "Гугл" в совокупном размере требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, а также заявленных после закрытия реестра требований кредиторов, и требований кредиторов по текущим платежам", - огласил резолютивную часть определения суда судья Валерий Марасанов.Сумма текущих требований превышает 91,5 квинтиллиона рублей. Точный размер ответственности будет определен по окончании расчетов с кредиторами.Требования в таком астрономическом размере вытекают из решений судов по искам российских СМИ, преимущественно телеканалов, к Google с требованиями разблокировать YouTube-каналы истцов. В тех делах суды вынесли решения о назначении структурам Google судебных штрафов за неисполнение решений, исчисляемые в геометрической прогрессии по мере увеличения периода неисполнения. В отношении "Гугла" размер штрафа был зафиксирован на дату признания его банкротом.Как заявил на одном из заседаний представитель бывшего гендиректора Дэвида Мунро Снэддона, эта сумма "превышает объем всех денежных средств на Земле".Суд в четверг привлек к субсидиарной ответственности и самого Снэддона, но только в размере требований кредиторов, включенных в реестр. Это сейчас порядка 23,5 миллиарда рублей, основной кредитор – государство в лице ФНС. При этом требования Таляровского к двум соответчикам Снэддона – бывшим управляющим директорам Юлии Соловьевой и Юлии Рамазановой – суд отклонил.Суд также взыскал около 160,3 миллиарда рублей убытков с одного из бывших гендиректоров российской "дочки" Google Карло Сальваторе Марии Дасаро Биондо. Убытки на такую сумму, как ранее установили суды, были причинены расторжением договора о перепродаже рекламного пространства от 2009 года, заключением аналогичного договора в апреле 2018 года и платежами "Гугла" в адрес Google Ireland с 1 апреля 2018 по 3 марта 2022 года. Сделки совершались, когда "Гуглом" руководил Дасаро Биондо. Ранее суды взыскали эту сумму с самой ирландской компании.В то же время суд отклонил еще одно требование конкурсного управляющего – о взыскании солидарно с Соловьевой и Снэддона убытков в размере около 1,5 миллиардов рублей.Арбитражный суд Москвы в октябре 2023 года признал ООО "Гугл" банкротом и открыл в компании конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в "Гугле" ввел в ноябре 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании.
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бизнес, технологии, москва, гугл
Бизнес, Технологии, МОСКВА, Гугл
14:59 05.11.2026 (обновлено: 15:37 05.11.2026)
 
Суд привлек структуры Google к ответственности на 91,5 квинтиллиона рублей

Суд привлек Google к ответственности по долгам "Гугла" на сумму 91,5 квинтиллиона рублей

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания суда
Статуя богини Фемиды у здания суда - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2026
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 5 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы привлек к субсидиарной ответственности по долгам разорившегося российского ООО "Гугл" три иностранные структуры Google, которые должны отвечать в пределах более 91,5 квинтиллиона рублей (20-значное число), передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд удовлетворил соответствующее заявление конкурсного управляющего "Гугла" Валерия Таляровского к американским Google International LLC (материнской для "Гугла"), Google LLC и ирландской Google Ireland.
"Признать доказанным наличие оснований для привлечения компаний… солидарно к субсидиарной ответственности по обязательствам должника ООО "Гугл" в совокупном размере требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, а также заявленных после закрытия реестра требований кредиторов, и требований кредиторов по текущим платежам", - огласил резолютивную часть определения суда судья Валерий Марасанов.
Сумма текущих требований превышает 91,5 квинтиллиона рублей. Точный размер ответственности будет определен по окончании расчетов с кредиторами.
Требования в таком астрономическом размере вытекают из решений судов по искам российских СМИ, преимущественно телеканалов, к Google с требованиями разблокировать YouTube-каналы истцов. В тех делах суды вынесли решения о назначении структурам Google судебных штрафов за неисполнение решений, исчисляемые в геометрической прогрессии по мере увеличения периода неисполнения. В отношении "Гугла" размер штрафа был зафиксирован на дату признания его банкротом.
Как заявил на одном из заседаний представитель бывшего гендиректора Дэвида Мунро Снэддона, эта сумма "превышает объем всех денежных средств на Земле".
Суд в четверг привлек к субсидиарной ответственности и самого Снэддона, но только в размере требований кредиторов, включенных в реестр. Это сейчас порядка 23,5 миллиарда рублей, основной кредитор – государство в лице ФНС. При этом требования Таляровского к двум соответчикам Снэддона – бывшим управляющим директорам Юлии Соловьевой и Юлии Рамазановой – суд отклонил.
Суд также взыскал около 160,3 миллиарда рублей убытков с одного из бывших гендиректоров российской "дочки" Google Карло Сальваторе Марии Дасаро Биондо. Убытки на такую сумму, как ранее установили суды, были причинены расторжением договора о перепродаже рекламного пространства от 2009 года, заключением аналогичного договора в апреле 2018 года и платежами "Гугла" в адрес Google Ireland с 1 апреля 2018 по 3 марта 2022 года. Сделки совершались, когда "Гуглом" руководил Дасаро Биондо. Ранее суды взыскали эту сумму с самой ирландской компании.
В то же время суд отклонил еще одно требование конкурсного управляющего – о взыскании солидарно с Соловьевой и Снэддона убытков в размере около 1,5 миллиардов рублей.
Арбитражный суд Москвы в октябре 2023 года признал ООО "Гугл" банкротом и открыл в компании конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в "Гугле" ввел в ноябре 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании.
 
БизнесТехнологииМОСКВАГугл
 
 
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