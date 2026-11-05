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В Госсовете Китая рассказали о работе предприятий с иностранным капиталом

В Госсовете Китая рассказали о работе предприятий с иностранным капиталом - 05.11.2026, ПРАЙМ

В Госсовете Китая рассказали о работе предприятий с иностранным капиталом

Работающие в Китае предприятия с иностранным капиталом в 2025 году обеспечили 27% от общего объема экспорта КНР, заявил в четверг вице-премьер Госсовета КНР Дин | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T06:41+0300

2026-11-05T06:41+0300

2026-11-05T06:41+0300

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кнр

шанхай

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госсовет

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ШАНХАЙ, 5 ноя - ПРАЙМ. Работающие в Китае предприятия с иностранным капиталом в 2025 году обеспечили 27% от общего объема экспорта КНР, заявил в четверг вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян. "Многие транснациональные корпорации создали в Китае научно-исследовательские и производственные базы, закрепившись в Китае и одновременно расширив свою деятельность по всему миру", - заявил Дин Сюэсян на открытии IX международного импортного ЭКСПО. Он отметил, что "в 2025 году работающие в Китае предприятия с иностранным капиталом обеспечили 27% от общего объема экспорта КНР и 16% его торгового профицита". "Можно сказать, что торговый профицит у Китая, и выгоды распределяются между всеми сторонами, иностранные инвестиции не только способствовали развитию Китая, но и принесли существенную прибыль (инвесторам - ред.)", - указал он. По его словам, за последние пять лет средняя прибыль на инвестированный капитал составляет приблизительно 9%, что является относительно высоким показателем в мире. Девятое Международное импортное ЭКСПО проходит в Шанхае с 5 по 10 ноября, на общей площади в 440 тысяч квадратных метров свою продукцию представят 4,14 тысячи компаний из 162 стран и регионов мира.

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россия, мировая экономика, китай, кнр, шанхай, дин сюэсян, госсовет