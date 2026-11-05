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В Госсовете Китая рассказали о работе предприятий с иностранным капиталом - 05.11.2026, ПРАЙМ
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В Госсовете Китая рассказали о работе предприятий с иностранным капиталом
В Госсовете Китая рассказали о работе предприятий с иностранным капиталом - 05.11.2026, ПРАЙМ
В Госсовете Китая рассказали о работе предприятий с иностранным капиталом
Работающие в Китае предприятия с иностранным капиталом в 2025 году обеспечили 27% от общего объема экспорта КНР, заявил в четверг вице-премьер Госсовета КНР Дин | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T06:41+0300
2026-11-05T06:41+0300
россия
мировая экономика
китай
кнр
шанхай
дин сюэсян
госсовет
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ШАНХАЙ, 5 ноя - ПРАЙМ. Работающие в Китае предприятия с иностранным капиталом в 2025 году обеспечили 27% от общего объема экспорта КНР, заявил в четверг вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян. "Многие транснациональные корпорации создали в Китае научно-исследовательские и производственные базы, закрепившись в Китае и одновременно расширив свою деятельность по всему миру", - заявил Дин Сюэсян на открытии IX международного импортного ЭКСПО. Он отметил, что "в 2025 году работающие в Китае предприятия с иностранным капиталом обеспечили 27% от общего объема экспорта КНР и 16% его торгового профицита". "Можно сказать, что торговый профицит у Китая, и выгоды распределяются между всеми сторонами, иностранные инвестиции не только способствовали развитию Китая, но и принесли существенную прибыль (инвесторам - ред.)", - указал он. По его словам, за последние пять лет средняя прибыль на инвестированный капитал составляет приблизительно 9%, что является относительно высоким показателем в мире. Девятое Международное импортное ЭКСПО проходит в Шанхае с 5 по 10 ноября, на общей площади в 440 тысяч квадратных метров свою продукцию представят 4,14 тысячи компаний из 162 стран и регионов мира.
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россия, мировая экономика, китай, кнр, шанхай, дин сюэсян, госсовет
РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, Шанхай, Дин Сюэсян, Госсовет
06:41 05.11.2026
 
В Госсовете Китая рассказали о работе предприятий с иностранным капиталом

Вице-премьер Госсовета КНР: предприятия с иностранным капиталом обеспечили 27% экспорта

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ШАНХАЙ, 5 ноя - ПРАЙМ. Работающие в Китае предприятия с иностранным капиталом в 2025 году обеспечили 27% от общего объема экспорта КНР, заявил в четверг вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян.
"Многие транснациональные корпорации создали в Китае научно-исследовательские и производственные базы, закрепившись в Китае и одновременно расширив свою деятельность по всему миру", - заявил Дин Сюэсян на открытии IX международного импортного ЭКСПО.
Он отметил, что "в 2025 году работающие в Китае предприятия с иностранным капиталом обеспечили 27% от общего объема экспорта КНР и 16% его торгового профицита".
"Можно сказать, что торговый профицит у Китая, и выгоды распределяются между всеми сторонами, иностранные инвестиции не только способствовали развитию Китая, но и принесли существенную прибыль (инвесторам - ред.)", - указал он.
По его словам, за последние пять лет средняя прибыль на инвестированный капитал составляет приблизительно 9%, что является относительно высоким показателем в мире.
Девятое Международное импортное ЭКСПО проходит в Шанхае с 5 по 10 ноября, на общей площади в 440 тысяч квадратных метров свою продукцию представят 4,14 тысячи компаний из 162 стран и регионов мира.
 
РОССИЯМировая экономикаКИТАЙКНРШанхайДин СюэсянГоссовет
 
 
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