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Экспертиза приемки — страховка от потери бюджетных средств

Экспертиза приемки — страховка от потери бюджетных средств - 05.11.2026, ПРАЙМ

Экспертиза приемки — страховка от потери бюджетных средств

Экономия бюджетных средств — тема, которая волнует чиновников все сильнее. Москва здесь впереди: еще в 2015 году столица ввела экспертизу стоимости... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T06:06+0300

2026-11-05T06:06+0300

2026-11-05T06:06+0300

москва

воронеж

мнения аналитиков

госзакупки

государственный бюджет

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МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Экономия бюджетных средств — тема, которая волнует чиновников все сильнее. Москва здесь впереди: еще в 2015 году столица ввела экспертизу стоимости муниципальных контрактов и за это время сэкономила более 600 миллиардов рублей. Закупки по 44-ФЗ и проверка цены на этапе планирования — действительно мощный инструмент. Но есть не менее важный этап, который долгие годы оставался в тени, — экспертиза при приемке товаров, работ и услуг.Это не новшество, которое только предстоит внедрить. Закон давно разрешает привлекать профессиональных экспертов для приемки. Проблема в том, что заказчики десятилетиями выбирали путь наименьшего сопротивления — создавали внутреннюю комиссию. Часто в нее входят люди без нужной квалификации: они не владеют методиками оценки качества стройматериалов или сложного медицинского оборудования. В итоге появляется формальный акт о приемке, который не гарантирует ни реального качества, ни фактических объемов работ.Показательный пример — недавняя история в Воронеже. При приемке компьютерной техники по муниципальному контракту выяснилось, что она контрафактная. Выявить это силами внутренней комиссии было практически невозможно: нужны и специальные знания, и оборудование. Именно для таких случаев закон и предусматривал привлечение экспертов — просто этой возможностью не пользовались.Экспертиза приемки — это не инновация, а забытая норма. Заказчик должен получать не "бумажный" акт, а экспертное заключение, которое подтверждает реальное качество и объем выполненных работ. Чтобы вернуть эту практику в жизнь, в Судебно-экспертной палате РФ создан Комитет по экспертизе результатов исполнения контракта (44-ФЗ). Он объединяет более четырех тысяч экспертов из разных отраслей и проводит свыше 90 видов профессиональных экспертиз. Задача комитета — сформировать единые стандарты качества приемки, дать заказчикам проверенных исполнителей и создать методическую базу.Конечная цель проста: каждый рубль, сэкономленный на этапе планирования, не должен быть потерян при приемке некачественного товара или построенного объекта. Судебные эксперты как никто понимают цену достоверности и готовы перенести эту культуру в госзакупки. Смысл — в эффективном расходовании средств, когда каждый рубль приносит реальный результат, который можно проверить и доказать.Экспертиза приемки — это страховка от потери гораздо больших сумм на приемке некачественных школ, больниц и дорог. И главное — это безопасность граждан. Пора признать: это следующий шаг в развитии системы госзакупок, который нужно было сделать давно. Закон уже все разрешил. Осталось перейти от формальной возможности к реальной практике — от "бумажного" контроля к профессиональному подтверждению качества.Автор: Денис Шульженко, судебный эксперт, председатель Наблюдательного совета Судебно-экспертной палаты РФ

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Денис Шульженко https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/0b/02/874873183_0:0:1024:1025_100x100_80_0_0_662516e37a9909330cc702e5b88d2d8b.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Денис Шульженко https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/0b/02/874873183_0:0:1024:1025_100x100_80_0_0_662516e37a9909330cc702e5b88d2d8b.jpg

москва, воронеж, мнения аналитиков, госзакупки, государственный бюджет