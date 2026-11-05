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Греф рассказал, как "Сбер" обрабатывает каждое обращение к прямой линии

Греф рассказал, как "Сбер" обрабатывает каждое обращение к прямой линии - 05.11.2026, ПРАЙМ

Греф рассказал, как "Сбер" обрабатывает каждое обращение к прямой линии

Искусственный интеллект от "Сбера" обрабатывает каждое обращение граждан к прямой линии с президентом России, заявил глава "Сбера" Герман Греф. | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T18:06+0300

2026-11-05T18:06+0300

2026-11-05T18:06+0300

технологии

россия

герман греф

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Искусственный интеллект от "Сбера" обрабатывает каждое обращение граждан к прямой линии с президентом России, заявил глава "Сбера" Герман Греф. Президент РФ Владимир Путин провел в четверг совещание с членами правительства. "Каждое из трех миллионов обращений в прошлом году было прочитано до начала эфира - не выборочно, не по ключевым словам, а каждое обращение, присланное через мессенджер или смс‑сообщение... Каждое из этих сообщений в среднем прочитывается за три секунды", - рассказал Греф в ходе совещания о том, как нейросеть "Сбера" помогает в подготовке к прямой линии. Он пояснил, что "Гигачат", как "опытный специалист", четко понимает, о чем просит человек, откуда он звонит и насколько срочно ему нужна та или иная помощь. Греф также рассказал, что в прошлом году появилась функция срочных обращений. "Раньше к эфиру президента прочитывалось примерно 50% обращений при колоссальных усилиях. Поэтому в прошлом году была выделена категория отдельно срочных случаев - и из трех миллионов обращений искусственный интеллект выделил шесть тысяч обращений, когда ждать самой прямой линии было нельзя", - отметил он. Эти обращения заранее ушли в работу, добавил Греф. "Гигачат" от Сбера помогал обрабатывать поступающие президенту вопросы в 2024 и 2025 годах. Нейросеть может анализировать обращения, рассортировывать их по темам и по приоритетам. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее выражал надежду, что с 2026 года ИИ сможет отправлять вопросы, поступающие на прямую линию, в нужные министерства и ведомства.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, герман греф, владимир путин, дмитрий песков