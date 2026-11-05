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В США Hyundai отзывает почти 38 тысяч автомобилей - 05.11.2026, ПРАЙМ
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В США Hyundai отзывает почти 38 тысяч автомобилей
В США Hyundai отзывает почти 38 тысяч автомобилей - 05.11.2026, ПРАЙМ
В США Hyundai отзывает почти 38 тысяч автомобилей
Американское подразделение производителя автомобилей Hyundai отзывает почти 38 тысяч автомобилей в связи с неисправностью в системе безопасности транспортного... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T12:16+0300
2026-11-05T12:16+0300
бизнес
сеул
южная корея
hyundai
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Американское подразделение производителя автомобилей Hyundai отзывает почти 38 тысяч автомобилей в связи с неисправностью в системе безопасности транспортного средства, сообщается в релизе Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA). "Hyundai Motor America (Hyundai) отзывает некоторые автомобили Veloster N 2019-2022 годов выпуска, Kona Electric 2019-2023 годов выпуска. Ошибка в программном обеспечении в блоке управления подушками безопасности (ACU) может привести к неправильному отключению системы подушек безопасности и преднатяжителей ремней безопасности", - говорится в сообщении. Отзыву подлежат 37 901 автомобилей, уточняется там же. NHTSA предупреждает, что подушки безопасности и ремни безопасности, которые не срабатывают во время аварии, увеличивают риск получения травм. Уточняется, что дилеры бесплатно проведут обновление программного обеспечения блока управления подушками безопасности (ACU). Ожидается, что предварительные письма будут разосланы 1 января 2027 года. Hyundai Motor Company была создана в 1967 году, с 1999 года входит в состав группы Hyundai Kia Automotive Group. Штаб-квартира расположена в Сеуле. Крупнейший автопроизводитель в Южной Корее и четвертый в мире; выпускает легковые автомобили, грузовики и автобусы.
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бизнес, сеул, южная корея, hyundai
Бизнес, СЕУЛ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, Hyundai
12:16 05.11.2026
 
В США Hyundai отзывает почти 38 тысяч автомобилей

Hyundai отзывает почти 38 тысяч автомобилей из-за неисправности в системе безопасности

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Американское подразделение производителя автомобилей Hyundai отзывает почти 38 тысяч автомобилей в связи с неисправностью в системе безопасности транспортного средства, сообщается в релизе Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA).
"Hyundai Motor America (Hyundai) отзывает некоторые автомобили Veloster N 2019-2022 годов выпуска, Kona Electric 2019-2023 годов выпуска. Ошибка в программном обеспечении в блоке управления подушками безопасности (ACU) может привести к неправильному отключению системы подушек безопасности и преднатяжителей ремней безопасности", - говорится в сообщении.
Отзыву подлежат 37 901 автомобилей, уточняется там же.
NHTSA предупреждает, что подушки безопасности и ремни безопасности, которые не срабатывают во время аварии, увеличивают риск получения травм.
Уточняется, что дилеры бесплатно проведут обновление программного обеспечения блока управления подушками безопасности (ACU). Ожидается, что предварительные письма будут разосланы 1 января 2027 года.
Hyundai Motor Company была создана в 1967 году, с 1999 года входит в состав группы Hyundai Kia Automotive Group. Штаб-квартира расположена в Сеуле. Крупнейший автопроизводитель в Южной Корее и четвертый в мире; выпускает легковые автомобили, грузовики и автобусы.
 
БизнесСЕУЛЮЖНАЯ КОРЕЯHyundai
 
 
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