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Почти половина российского экспорта приходится на АТЭС, заявили в МЭР

Почти половина российского экспорта приходится на АТЭС, заявили в МЭР - 05.11.2026, ПРАЙМ

Почти половина российского экспорта приходится на АТЭС, заявили в МЭР

Почти половина российского экспорта в настоящее время идет в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, а основными точками роста торгового баланса стали... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T19:40+0300

2026-11-05T19:40+0300

2026-11-05T19:41+0300

россия

мировая экономика

азиатско-тихоокеанский регион

атэс

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Почти половина российского экспорта в настоящее время идет в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, а основными точками роста торгового баланса стали несырьевые товары и инновационная продукция, сообщил замглавы Минэкономразвития РФ Владимир Ильичев на совместной встрече министров иностранных дел и министров торговли форума АТЭС. "За последние пять лет произошла масштабная переориентация внешнеторговых потоков в Азиатско-Тихоокеанский регион. Уже сегодня на экономики АТЭС приходится почти половина российского экспорта. Основные точки роста торгового баланса – несырьевые товары и инновационная продукция", - сообщает ведомство со ссылкой на Ильичева. Главы делегаций в рамках встречи обменялись подходами к повышению устойчивости региональных цепочек поставок, устранению торговых и регуляторных барьеров и развитию электронной торговли. Отдельное внимание участники уделили перспективам региональной экономической интеграции, взаимодействию в рамках действующей архитектуры региональных торговых соглашений и укреплению роли Всемирной торговой организации. В ходе выступления Ильичев подчеркнул, что следующий этап развития взаимосвязанности региона АТР должен опираться не только на торговую либерализацию, но и на практическое взаимодействие бизнеса, реализацию совместных проектов и взаимодополняющую производственную кооперацию. "Торговля товарами России со странами региона за первые восемь месяцев текущего года уже выросла на четверть. Вместе с существующими договоренностями и системой двусторонних соглашений – это серьезный фундамент для дальнейшего углубления нашей экономической интеграции. Россия продолжит вносить вклад в поддержание этой динамики роста, предлагая партнерам технологические решения, возможности для совместного производства и промышленную инфраструктуру", – отметил заместитель министра.

азиатско-тихоокеанский регион

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россия, мировая экономика, азиатско-тихоокеанский регион, атэс, вто, атр