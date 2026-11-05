Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Почти половина российского экспорта приходится на АТЭС, заявили в МЭР - 05.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261105/ilichev-874959595.html
Почти половина российского экспорта приходится на АТЭС, заявили в МЭР
Почти половина российского экспорта приходится на АТЭС, заявили в МЭР - 05.11.2026, ПРАЙМ
Почти половина российского экспорта приходится на АТЭС, заявили в МЭР
Почти половина российского экспорта в настоящее время идет в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, а основными точками роста торгового баланса стали... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T19:40+0300
2026-11-05T19:41+0300
россия
мировая экономика
азиатско-тихоокеанский регион
атэс
вто
атр
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874959595.jpg?1793896902
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Почти половина российского экспорта в настоящее время идет в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, а основными точками роста торгового баланса стали несырьевые товары и инновационная продукция, сообщил замглавы Минэкономразвития РФ Владимир Ильичев на совместной встрече министров иностранных дел и министров торговли форума АТЭС. "За последние пять лет произошла масштабная переориентация внешнеторговых потоков в Азиатско-Тихоокеанский регион. Уже сегодня на экономики АТЭС приходится почти половина российского экспорта. Основные точки роста торгового баланса – несырьевые товары и инновационная продукция", - сообщает ведомство со ссылкой на Ильичева. Главы делегаций в рамках встречи обменялись подходами к повышению устойчивости региональных цепочек поставок, устранению торговых и регуляторных барьеров и развитию электронной торговли. Отдельное внимание участники уделили перспективам региональной экономической интеграции, взаимодействию в рамках действующей архитектуры региональных торговых соглашений и укреплению роли Всемирной торговой организации. В ходе выступления Ильичев подчеркнул, что следующий этап развития взаимосвязанности региона АТР должен опираться не только на торговую либерализацию, но и на практическое взаимодействие бизнеса, реализацию совместных проектов и взаимодополняющую производственную кооперацию. "Торговля товарами России со странами региона за первые восемь месяцев текущего года уже выросла на четверть. Вместе с существующими договоренностями и системой двусторонних соглашений – это серьезный фундамент для дальнейшего углубления нашей экономической интеграции. Россия продолжит вносить вклад в поддержание этой динамики роста, предлагая партнерам технологические решения, возможности для совместного производства и промышленную инфраструктуру", – отметил заместитель министра.
азиатско-тихоокеанский регион
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, азиатско-тихоокеанский регион, атэс, вто, атр
РОССИЯ, Мировая экономика, Азиатско-Тихоокеанский регион, АТЭС, ВТО, АТР
19:40 05.11.2026 (обновлено: 19:41 05.11.2026)
 
Почти половина российского экспорта приходится на АТЭС, заявили в МЭР

Ильичев: почти половина российского экспорта идет в страны АТЭС

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Почти половина российского экспорта в настоящее время идет в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, а основными точками роста торгового баланса стали несырьевые товары и инновационная продукция, сообщил замглавы Минэкономразвития РФ Владимир Ильичев на совместной встрече министров иностранных дел и министров торговли форума АТЭС.
"За последние пять лет произошла масштабная переориентация внешнеторговых потоков в Азиатско-Тихоокеанский регион. Уже сегодня на экономики АТЭС приходится почти половина российского экспорта. Основные точки роста торгового баланса – несырьевые товары и инновационная продукция", - сообщает ведомство со ссылкой на Ильичева.
Главы делегаций в рамках встречи обменялись подходами к повышению устойчивости региональных цепочек поставок, устранению торговых и регуляторных барьеров и развитию электронной торговли.
Отдельное внимание участники уделили перспективам региональной экономической интеграции, взаимодействию в рамках действующей архитектуры региональных торговых соглашений и укреплению роли Всемирной торговой организации.
В ходе выступления Ильичев подчеркнул, что следующий этап развития взаимосвязанности региона АТР должен опираться не только на торговую либерализацию, но и на практическое взаимодействие бизнеса, реализацию совместных проектов и взаимодополняющую производственную кооперацию.
"Торговля товарами России со странами региона за первые восемь месяцев текущего года уже выросла на четверть. Вместе с существующими договоренностями и системой двусторонних соглашений – это серьезный фундамент для дальнейшего углубления нашей экономической интеграции. Россия продолжит вносить вклад в поддержание этой динамики роста, предлагая партнерам технологические решения, возможности для совместного производства и промышленную инфраструктуру", – отметил заместитель министра.
 
РОССИЯМировая экономикаАзиатско-Тихоокеанский регионАТЭСВТОАТР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала