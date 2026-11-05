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Индекс деловой активности в сфере услуг России в октябре снизился
Индекс деловой активности в сфере услуг России в октябре снизился - 05.11.2026, ПРАЙМ
Индекс деловой активности в сфере услуг России в октябре снизился
Индекс деловой активности в сфере услуг России в октябре снизился до 50,1 пункта с 51,3 пункта в сентябре, говорится в сообщении агентства S&P Global. | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T09:41+0300
2026-11-05T09:41+0300
2026-11-05T09:41+0300
россия
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере услуг России в октябре снизился до 50,1 пункта с 51,3 пункта в сентябре, говорится в сообщении агентства S&P Global. "С учетом сезонных колебаний индекс деловой активности в сфере услуг S&P Global Russia Services PMI снизился с 51,3 пункта в сентябре до 50,1 пункта в октябре. Он лишь немного превысил нейтральный уровень 50 пунктов. Последний отчет свидетельствует о незначительном росте объемов производства после скромного увеличения в августе и сентябре", - говорится в сообщении. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.
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россия
Индекс деловой активности в сфере услуг России в октябре снизился
S&P Global: индекс деловой активности в сфере услуг в России снизился до 50,1 пункта
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере услуг России в октябре снизился до 50,1 пункта с 51,3 пункта в сентябре, говорится в сообщении агентства S&P Global.
"С учетом сезонных колебаний индекс деловой активности в сфере услуг S&P Global Russia Services PMI снизился с 51,3 пункта в сентябре до 50,1 пункта в октябре. Он лишь немного превысил нейтральный уровень 50 пунктов. Последний отчет свидетельствует о незначительном росте объемов производства после скромного увеличения в августе и сентябре", - говорится в сообщении.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.