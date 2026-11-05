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СМИ: Рубио может уйти с поста главы администрации ради президентской гонки - 05.11.2026, ПРАЙМ
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СМИ: Рубио может уйти с поста главы администрации ради президентской гонки
СМИ: Рубио может уйти с поста главы администрации ради президентской гонки - 05.11.2026, ПРАЙМ
СМИ: Рубио может уйти с поста главы администрации ради президентской гонки
Госсекретарь США Марко Рубио, как ожидается, может уйти со своей должности для участия в президентской гонке в 2028 году, пишет издание Independent со ссылкой... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T18:46+0300
2026-11-05T18:46+0300
мировая экономика
сша
великобритания
марко рубио
джей ди вэнс
independent
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио, как ожидается, может уйти со своей должности для участия в президентской гонке в 2028 году, пишет издание Independent со ссылкой на высокопоставленные источники в Штатах и Великобритании. "Госсекретарь США... готовится к гонке за выдвижение кандидатом от Республиканской партии в ноябре 2028 года, его главным соперником считается вице-президент Джей ди Вэнс", - говорится в публикации издания. Как отмечает газета, еще до итогов промежуточных выборов в конгресс США, по результатам которых Республиканская партия потеряла контроль над обеими палатами, высокопоставленные источники в США и Великобритании в комментарии изданию говорили о том, что Рубио может отказаться от своей должности в администрации. Теперь, после выборов, собеседники издания ждут этого с еще большей уверенностью, указывает газета. Третьего ноября в США прошли промежуточные выборы в конгресс, по итогам которых демократы получили контроль над обеими палатами. Новый состав конгресса приступит к работе в январе 2027 года.
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мировая экономика, сша, великобритания, марко рубио, джей ди вэнс, independent
Мировая экономика, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Марко Рубио, Джей Ди Вэнс, Independent
18:46 05.11.2026
 
СМИ: Рубио может уйти с поста главы администрации ради президентской гонки

Independent: Рубио может уйти с поста главы администрации ради президентской гонки

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВид на здание Белого дома в Вашингтоне
Вид на здание Белого дома в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2026
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио, как ожидается, может уйти со своей должности для участия в президентской гонке в 2028 году, пишет издание Independent со ссылкой на высокопоставленные источники в Штатах и Великобритании.
"Госсекретарь США... готовится к гонке за выдвижение кандидатом от Республиканской партии в ноябре 2028 года, его главным соперником считается вице-президент Джей ди Вэнс", - говорится в публикации издания.
Как отмечает газета, еще до итогов промежуточных выборов в конгресс США, по результатам которых Республиканская партия потеряла контроль над обеими палатами, высокопоставленные источники в США и Великобритании в комментарии изданию говорили о том, что Рубио может отказаться от своей должности в администрации. Теперь, после выборов, собеседники издания ждут этого с еще большей уверенностью, указывает газета.
Третьего ноября в США прошли промежуточные выборы в конгресс, по итогам которых демократы получили контроль над обеими палатами. Новый состав конгресса приступит к работе в январе 2027 года.
 
Мировая экономикаСШАВЕЛИКОБРИТАНИЯМарко РубиоДжей Ди ВэнсIndependent
 
 
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