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СМИ: Рубио может уйти с поста главы администрации ради президентской гонки

СМИ: Рубио может уйти с поста главы администрации ради президентской гонки - 05.11.2026, ПРАЙМ

СМИ: Рубио может уйти с поста главы администрации ради президентской гонки

Госсекретарь США Марко Рубио, как ожидается, может уйти со своей должности для участия в президентской гонке в 2028 году, пишет издание Independent со ссылкой... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T18:46+0300

2026-11-05T18:46+0300

2026-11-05T18:46+0300

мировая экономика

сша

великобритания

марко рубио

джей ди вэнс

independent

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио, как ожидается, может уйти со своей должности для участия в президентской гонке в 2028 году, пишет издание Independent со ссылкой на высокопоставленные источники в Штатах и Великобритании. "Госсекретарь США... готовится к гонке за выдвижение кандидатом от Республиканской партии в ноябре 2028 года, его главным соперником считается вице-президент Джей ди Вэнс", - говорится в публикации издания. Как отмечает газета, еще до итогов промежуточных выборов в конгресс США, по результатам которых Республиканская партия потеряла контроль над обеими палатами, высокопоставленные источники в США и Великобритании в комментарии изданию говорили о том, что Рубио может отказаться от своей должности в администрации. Теперь, после выборов, собеседники издания ждут этого с еще большей уверенностью, указывает газета. Третьего ноября в США прошли промежуточные выборы в конгресс, по итогам которых демократы получили контроль над обеими палатами. Новый состав конгресса приступит к работе в январе 2027 года.

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мировая экономика, сша, великобритания, марко рубио, джей ди вэнс, independent