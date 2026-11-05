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Индия построит в Гималаях самую высокогорную железнодорожную станцию в мире

Индия построит в Гималаях самую высокогорную железнодорожную станцию в мире - 05.11.2026, ПРАЙМ

Индия построит в Гималаях самую высокогорную железнодорожную станцию в мире

Индия планирует построить в Гималаях железнодорожную станцию на высоте более 5,2 тысячи метров, которая станет самой высокогорной в мире, сообщает Times of... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T15:25+0300

2026-11-05T15:25+0300

2026-11-05T15:34+0300

мировая экономика

индия

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Индия планирует построить в Гималаях железнодорожную станцию на высоте более 5,2 тысячи метров, которая станет самой высокогорной в мире, сообщает Times of India. "Эта станция, расположенная на высоте около 5256 метров над уровнем моря, превзойдет китайскую железнодорожную станцию Танг-Ла на Цинхай-Тибетской железной дороге, которая в настоящее время удерживает мировой рекорд, располагаясь на высоте около 5068 метров", - говорится в материале издания. Станцию планируют построить под перевалом Таглунг на новой железнодорожной линии, которая соединит штат Химачал-Прадеш с регионом Ладакх. Протяженность линии составит 489 километров, из них около 270 километров пройдут в тоннелях. Стоимость проекта оценивается примерно в 15 миллиардов долларов. Отмечается, что железнодорожная линия имеет большое стратегическое значение. Сейчас сообщение с Ладакхом зависит в основном от автомобильного и воздушного транспорта, а железная дорога даст дополнительный маршрут для перевозки людей и грузов в приграничные регионы.

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мировая экономика, индия