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Секретарь Совбеза Ирана назвал условие для открытия Ормузского пролива

Секретарь Совбеза Ирана назвал условие для открытия Ормузского пролива - 05.11.2026, ПРАЙМ

Секретарь Совбеза Ирана назвал условие для открытия Ормузского пролива

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что в разговоре с президентом России Владимиром Путиным назвал выполнение семи... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T22:51+0300

2026-11-05T22:51+0300

2026-11-05T22:53+0300

россия

иран

ормузский пролив

сша

владимир путин

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ТЕГЕРАН, 5 ноя - ПРАЙМ. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что в разговоре с президентом России Владимиром Путиным назвал выполнение семи требований Ирана со стороны США условием открытия Ормузского пролива.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее сообщил, что Путин встретился в Кремле с Резаи."Конечно, я сообщил ему (Путину - ред.), что по части дипломатии мы передали США семь условий. До тех пор, пока Вашингтон не выполнит их, Ормузский пролив не откроется и никаких переговоров не состоится", - сказал Резаи, комментарий которого иранским СМИ опубликовало посольство Ирана в РФ.

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россия, иран, ормузский пролив, сша, владимир путин