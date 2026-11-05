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Секретарь Совбеза Ирана назвал условие для открытия Ормузского пролива - 05.11.2026, ПРАЙМ
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Секретарь Совбеза Ирана назвал условие для открытия Ормузского пролива
Секретарь Совбеза Ирана назвал условие для открытия Ормузского пролива - 05.11.2026, ПРАЙМ
Секретарь Совбеза Ирана назвал условие для открытия Ормузского пролива
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что в разговоре с президентом России Владимиром Путиным назвал выполнение семи... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T22:51+0300
2026-11-05T22:53+0300
россия
иран
ормузский пролив
сша
владимир путин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874966134.jpg?1793908391
ТЕГЕРАН, 5 ноя - ПРАЙМ. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что в разговоре с президентом России Владимиром Путиным назвал выполнение семи требований Ирана со стороны США условием открытия Ормузского пролива.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее сообщил, что Путин встретился в Кремле с Резаи."Конечно, я сообщил ему (Путину - ред.), что по части дипломатии мы передали США семь условий. До тех пор, пока Вашингтон не выполнит их, Ормузский пролив не откроется и никаких переговоров не состоится", - сказал Резаи, комментарий которого иранским СМИ опубликовало посольство Ирана в РФ.
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россия, иран, ормузский пролив, сша, владимир путин
РОССИЯ, ИРАН, Ормузский пролив, США, Владимир Путин
22:51 05.11.2026 (обновлено: 22:53 05.11.2026)
 
Секретарь Совбеза Ирана назвал условие для открытия Ормузского пролива

Резаи: Ормузский пролив не откроется, пока США не примут условия Ирана

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ТЕГЕРАН, 5 ноя - ПРАЙМ. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что в разговоре с президентом России Владимиром Путиным назвал выполнение семи требований Ирана со стороны США условием открытия Ормузского пролива.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее сообщил, что Путин встретился в Кремле с Резаи.
"Конечно, я сообщил ему (Путину - ред.), что по части дипломатии мы передали США семь условий. До тех пор, пока Вашингтон не выполнит их, Ормузский пролив не откроется и никаких переговоров не состоится", - сказал Резаи, комментарий которого иранским СМИ опубликовало посольство Ирана в РФ.
 
РОССИЯИРАНОрмузский проливСШАВладимир Путин
 
 
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